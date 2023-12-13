Şehit Teğmen'in son mesajı yürek dağladı! 'Bugün de ölmedim!
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu Teğmen Eril Alperen Emir şehit oldu. Şehit Teğmen'in acı haberi Ankara'nın Altındağ ilçesindeki ailesine verildi. Teğmen'in sosyal medyadan yaptığı son paylaşım yürekleri dağlarken, cenazesi törenle memleketine uğurlandı.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in şehit olduğu bildirildi. Şehit için Şırnak'ta tören düzenlenirken , son sosyal medya paylaşımı yürek dağladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Eril Alperen Emir şehit olmuştur" denildi.
Şehit olmadan hemen önce annesiyle konuşmuş
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Eril Alperen Emir’in acı haberi Ankara'nın Altındağ ilçesindeki ailesine verildi. Şehidin babasının emekli polis olduğu ve saldırıdan hemen önce şehidin annesi ile telefonda konuştuğu öğrenildi.
'Yine ölmedim'
İki kardeşten büyüğü olan şehidin cenaze töreni ise bugün öğle namazına müteakip Ahmet Hamdi Aksesi Camii’nde yapılacak. Ayrıca şehit Emir, 29 Kasım'da sosyal medya hesabı üzerinden "Yine ölmedim" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.