Şehit Teğmen'in son mesajı yürek dağladı! 'Bugün de ölmedim!

'Yine ölmedim'

İki kardeşten büyüğü olan şehidin cenaze töreni ise bugün öğle namazına müteakip Ahmet Hamdi Aksesi Camii’nde yapılacak. Ayrıca şehit Emir, 29 Kasım'da sosyal medya hesabı üzerinden "Yine ölmedim" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.