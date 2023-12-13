İsrail'e darbe üstüne darbe! Öldürülen İsrail askeri sayısı giderek artıyor

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda İsrail ordusundan 5'i subay, 8 askerin öldüğü belirtildi. 7 Ekim'den bu yana 442 İsrail askeri öldürüldü.

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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin son ölenlerle 113'e çıktığı, 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden asker sayısının ise 442 olduğu bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN ise Gazze'nin kuzeyinde devam eden çatışmalarda ölen 8 askerden 5'inin subay olduğunu aktardı.

İsrail ordusu, daha önce Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 105'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 434 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Saldırılarda şimdiye kadar yaralanan asker sayısının ise 1687'ye ulaştığı, bunlardan 263'ünün durumunun ağır olduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 412 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı.

Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 282 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.