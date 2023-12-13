Artık kar kapıya dayandı, 3 bölge için alarm verildi! Bu iller tedbirinizi şimdiden alın

Ülkenin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in ve İç Anadolu'nun doğu kesimlerinin; Batı Karadeniz'in doğusu ve Bolu çevrelerinin; Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve (Şanlıurfa, Mardin dışında) Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.