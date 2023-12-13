Artık kar kapıya dayandı, 3 bölge için alarm verildi! Bu iller tedbirinizi şimdiden alın
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Aralık Çarşamba günü hava durumu raporunu yayımladı. Son tahminlere göre Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. İşte illere göre 5 günlük hava durumu tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan son bilgilere göre bugün yurdun büyük bölümünde sağanak ve kar yağışı bekleniyor.
Ülkenin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in ve İç Anadolu'nun doğu kesimlerinin; Batı Karadeniz'in doğusu ve Bolu çevrelerinin; Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve (Şanlıurfa, Mardin dışında) Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerine dikkat
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.