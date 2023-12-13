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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Şeyh Sait açıklaması olay oldu Muharrem İnce'den 'hain' yanıtı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Şeyh Sait açıklaması olay oldu Muharrem İnce'den 'hain' yanıtı

Cumhuriyetin ilk yıllarında isyan çıkaran Kürt lider Şeyh Sait hakkında 'tarafsız' kalan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tartışmalara yol açtı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Şeyh Sait haindir. Bu konuda çok netim. Ben, Mustafa Kemal Atatürk'ün tarafındayım!" dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TV100'de Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Canlı yayında Işık'ın sorularını yanıtlayan Özel'in gündemdeki 'Şeyh Sait' meselesiyle ilgili yaptığı yorum gündem oldu.

Diyarbakır'da yapılan bir bulvara Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Şeyh Sait' isminin verilmesi tartışma yaratmış, tepkiler peş peşe gelmişti.

Özgür Özel: Tarihçilerin alanı olduğunu düşünüyoruz

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP lideri Özgür Özel "Biz CHP olarak, cumhuriyete, cumhuriyetin kurucu kadrolarına saygılıyız. Cumhuriyetin geçmiş döneminde yaşanmış acılar varsa bu acıları tartışmanın sıcak siyasetin alanı değil, tarihçilerin alanı olduğunu değerlendiriyoruz. Bu mevzu ile ilgili sürekli dönüp yaraları kaşımanın kimseye faydası olmadığını düşünüyoruz." dedi.

Özel'in bu açıklamaları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"Şeyh Sait haindir"

Özdil'in ardından dikkat çeken bir paylaşım da Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce'den geldi.

İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şeyh Sait haindir. Bu konuda çok netim. Ben, Mustafa Kemal Atatürk'ün tarafındayım!" dedi.

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