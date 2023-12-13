Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez yoğun bakımda

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM kürsüsünde konuşma yaptığı sırada baygınlık geçirdi. İlk müdahalesi Meclis’te yapılan Bitmez, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalbi duran ve hastanede yoğun bakıma alınan milletvekilinin durumunun kritik olduğu ifade ediliyor.

Abone ol

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde devam eden bütçe görüşmelerinde konuşma yaptığı sırada kürsüde baygınlık geçirdi.

Bitmez, TBMM Genel Kurulu’nda, Meclis, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve yüksek yargı kurumlarının 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerinde partisi adına söz aldı.

Hasan Bitmez, konuşmasında, İsrail’in Gazze’ye saldırıları ve hükümetin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bitmez, 22 dakika süren konuşmasını tamamlayıp Genel Kurula yönelik “Hepinizi saygıyla selamlıyorum.” ifadesini kullandıktan hemen sonra yere yığıldı.

Bitmez, bu sırada kafasını, kürsünün arkasında bulunan mermer basamağa çarptı. Milletvekilleri, Bitmez’e müdahale etmek için kürsüye doğru koştu.

Dakikalarca kalp masajı yapıldı

Doktor milletvekillerinden İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ile AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Bitmez’e kalp masajı uyguladı. Bu sırada diğer doktor milletvekilleri de Bitmez’in yanına geldi. Bitmez’e uygulanan kalp masajı yaklaşık 10 dakika sürdü.

Bitmez, daha sonra Genel Kurul Salonu’na getirilen sedye ile ambulansa taşındı. Bitmez’e sedye üzerinde kalp masajı yapılmaya devam edildi.

Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan Bitmez’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Hayati tehlikesi sürüyor

Bilkent Şehir Hastanesi’nden aktaran NTV muhabiri Öykü Tüccar, Bitmez'in hastaneye entübe edilerek getirildiğini ve tedaviye alındığından bu yana da milletvekilinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ifade etti.

ÖZGÜR ÖZEL ZİYARET EDECEK

Dünden bu yana birçok siyasi isim tarafından geçmiş dilekleri iletilen Bitmez'i bugün saat 10.00'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel de ziyaret edecek.

Hasan Bitmez kimdir?

Hasan Bitmez, 1969 yılında Giresun’un Alucra ilçesinde doğdu. Gebze İmam Hatip Lisesi’ni bitiren Bitmez, El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesi’nde öğrenim gördü.

Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneği, Milli Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Dergisi, International Islamic Federation of Student Organizations, International Youth Form, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi gibi pek çok sivil toplum kuruluşunda kuruculuk ve başkanlık görevleri başta olmak üzere çeşitli kademelerde görev yaptı.

Arapça ve İngilizce bilen Bitmez; halen İslam Birliği Araştırmaları Merkezi Başkanı’dır.

Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı ve TBMM 28. Dönem Kocaeli Milletvekili olan Bitmez; evli ve bir çocuk babasıdır.