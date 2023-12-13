BIST 7.608
DOLAR 29,06
EURO 31,38
ALTIN 1.851,43
HABER /  GÜNCEL

Saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler taburcu oldu

Saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler taburcu oldu

Süper Lig'de önceki akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından sahada, sarı lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca ve bazı kişilerin saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Abone ol

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Koca, 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı, darbeyle yere düşen Meler bazı kişilerce de tekmelendi.

Yaralanan hakem Halil Umut Meler bugün tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Açıklama yapmayan Meler, aracına binerek hastaneden ayrıldı.

Koca ve 2 kişi tutuklandı

Olayın ardından hastaneye giden Koca, emniyet güçlerinin gözetiminde hastanede tedavi gördü. Koca'nın gözaltı işlemleri ve ilk ifadesi hastanede alındı.

Kulüp Başkanı Koca'nın da arasında olduğu 3 şüpheli savcılık sorgusunun ardından, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama" suçlarından tutuklandı.

Koca dahil tutuklanan 3 kişi Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Soğuktan korunmak için alınan içliklerde yüzde 75 yün oranına dikkat
Soğuktan korunmak için alınan içliklerde yüzde 75 yün oranına dikkat
30 metrelik çukurda define ararken yakalandılar
30 metrelik çukurda define ararken yakalandılar
İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! Kura çekimi ne zaman?
İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! Kura çekimi ne zaman?
Gümrük cezaları artırıldı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Gümrük cezaları artırıldı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Depremde cesedi bulunamayan kız kardeşinin cansız bedenini aramaya devam ediyor
Depremde cesedi bulunamayan kız kardeşinin cansız bedenini aramaya devam ediyor
Mesajı görenler şok oldu! Tapu sahipleri aman dikkat! Olay Meclis'e taşındı
Mesajı görenler şok oldu! Tapu sahipleri aman dikkat! Olay Meclis'e taşındı
Adana'da eski eşini yakarak öldüren cani tutuklandı
Adana'da eski eşini yakarak öldüren cani tutuklandı
Düzce’de yoğun sis etkili oluyor, sürücüler zor anlar yaşadı
Düzce’de yoğun sis etkili oluyor, sürücüler zor anlar yaşadı
Gebelikteki hormonal değişiklikler, enfeksiyonlara direnci azaltıyor
Gebelikteki hormonal değişiklikler, enfeksiyonlara direnci azaltıyor
İsrail'e darbe üstüne darbe! Öldürülen İsrail askeri sayısı giderek artıyor
İsrail'e darbe üstüne darbe! Öldürülen İsrail askeri sayısı giderek artıyor
Kedi ile dron arasında ilginç anlar yaşandı, görenleri güldürdü
Kedi ile dron arasında ilginç anlar yaşandı, görenleri güldürdü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Şeyh Sait açıklaması olay oldu Muharrem İnce'den 'hain' yanıtı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Şeyh Sait açıklaması olay oldu Muharrem İnce'den 'hain' yanıtı