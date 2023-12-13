BIST 7.608
DOLAR 29,06
EURO 31,38
ALTIN 1.851,43
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da 35'i belirlendi! 93 milyondan fazla ceza kesildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da 35'i belirlendi! 93 milyondan fazla ceza kesildi

İstanbul'da 2023 yılında yapılan denetimlerde denizi kirlettiği belirlenen 35 gemiye toplam 93 milyon 644 bin 860 lira idari para cezası uygulandı.

Abone ol

İstanbul’da denizleri kirleten gemilere yönelik denetimler aralıksız devam ediyor. İstanbul Valiliği koordinasyonunda devam eden denetimlerde denizler 24 saat takip altında tutuluyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen çalışmalarda 2023 yılında, denizleri kirlettiği tespit edilen 35 gemiye toplam 93 milyon 644 bin 860 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Denizi kirleten 35 gemiye ceza yağdı!
Denizi kirleten 35 gemiye ceza yağdı!
Veterinerler kış aylarında sokak hayvanları için korunaklı yuvalar yapılması için uyardı
Veterinerler kış aylarında sokak hayvanları için korunaklı yuvalar yapılması için uyardı
Saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler taburcu oldu
Saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler taburcu oldu
Soğuktan korunmak için alınan içliklerde yüzde 75 yün oranına dikkat
Soğuktan korunmak için alınan içliklerde yüzde 75 yün oranına dikkat
30 metrelik çukurda define ararken yakalandılar
30 metrelik çukurda define ararken yakalandılar
İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! Kura çekimi ne zaman?
İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! Kura çekimi ne zaman?
Gümrük cezaları artırıldı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Gümrük cezaları artırıldı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Depremde cesedi bulunamayan kız kardeşinin cansız bedenini aramaya devam ediyor
Depremde cesedi bulunamayan kız kardeşinin cansız bedenini aramaya devam ediyor
Mesajı görenler şok oldu! Tapu sahipleri aman dikkat! Olay Meclis'e taşındı
Mesajı görenler şok oldu! Tapu sahipleri aman dikkat! Olay Meclis'e taşındı
Adana'da eski eşini yakarak öldüren cani tutuklandı
Adana'da eski eşini yakarak öldüren cani tutuklandı
Düzce’de yoğun sis etkili oluyor, sürücüler zor anlar yaşadı
Düzce’de yoğun sis etkili oluyor, sürücüler zor anlar yaşadı
Gebelikteki hormonal değişiklikler, enfeksiyonlara direnci azaltıyor
Gebelikteki hormonal değişiklikler, enfeksiyonlara direnci azaltıyor