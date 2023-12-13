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Türkiye'den kaçırılan 12 yaşındaki çocuk o ülkede tecavüze uğrayıp hamile kaldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye'den kaçırılan 12 yaşındaki çocuk o ülkede tecavüze uğrayıp hamile kaldı

2 yıl önce Türkiye'de kaçırıldığı iddiasıyla hakkında ihbarda bulunulan 12 yaşındaki çocuğun başına gelenler duyanları kahretti. 14 yaşındaki çocuğun İran'da cinsel istismar sonucu hamile kalıp doğum yaptığı ortaya çıktı. Çocuğun yeri belirlendi, ekipler harekete geçti! Türkiye'ye getirilip koruma altına alındı...

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Ailesi bundan 2 yıl önce 12 yaşındaki kızlarının kaçırıldığı iddiasıyla ihbarda bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da devreye girdiği süreçte çocuğun İran'da olduğu belirlendi. İstismar sonucu hamile kaldığı tespit edilen çocuk Türkiye'ye getirilip devlet korumasına alındı.

Çocuğun üvey babası polise başvurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2021'de 12 yaşındaki çocuklarından haber alamayan annesi ile üvey babası, çocuklarının kaçırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

İran'da ortaya çıktı! Tecavüzden hamile

Araştırmaların ardından kız çocuğunun İran'da olduğu belirlendi. Kız çocuğunun İran'da uğradığı istismar sonucu hamile kaldığı ve geçen sene bir bebek dünyaya getirdiği tespit edildi.

Bebeğiyle birlikte Türkiye'ye getirildi

Çocuğun yerinin belirlenmesinin ardından harekete geçen Bakanlığın, emniyet birimleriyle yaptığı işbirliği sonucu 14 yaşındaki kız çocuğu ile bebeği Türkiye'ye getirildi.

Çocuk ve bebeği devlet korumasında

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da yakından takip ettiği süreç sonunda kız çocuğu ve bebeği devlet korumasına alındı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen kız çocuğu ve bebeğinin fiziksel ve psikolojik gelişimleri göz önünde bulundurularak uygun sosyal hizmet modellerinden faydalandırılmaya başlandığı öğrenildi.

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