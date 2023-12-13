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1 ayda 17 kilo vererek bambaşka biri oldu! Açelya Akkoyun zayıflama yöntemini açıkladı

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1 ayda 17 kilo vererek bambaşka biri oldu! Açelya Akkoyun zayıflama yöntemini açıkladı

51 yaşındaki oyuncu ve sunucu Açelya Akkoyun, kilo verme yöntemini paylaştı.

1 ayda 17 kilo vererek bambaşka biri oldu! Açelya Akkoyun zayıflama yöntemini açıkladı

Ekmek Teknesi ve Doksanlar dizisiyle ekrana gelen başarılı oyuncu Açelya Akkoyun, fazla kilolarıyla yıllardır savaş vermekteydi.

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1 ayda 17 kilo vererek bambaşka biri oldu! Açelya Akkoyun zayıflama yöntemini açıkladı

Konservatuara gireceği yıl 86 kilo olan oyuncu, kilosu nedeniyle seçmelerden geçemediğini açıkladı.

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1 ayda 17 kilo vererek bambaşka biri oldu! Açelya Akkoyun zayıflama yöntemini açıkladı

Bu nedenle hırs yapan ve 1 ayda tam 17 kilo veren ünlü isim, nasıl kilo verdiğini anlattı.

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1 ayda 17 kilo vererek bambaşka biri oldu! Açelya Akkoyun zayıflama yöntemini açıkladı

Tek öğün

Konservatuar kapısından geri çevrilen Akkoyun, 1 ay boyunca yemeği azaltarak tek öğünle beslendiğini söyledi.

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