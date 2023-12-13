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Altın fiyatları ABD'den gelecek kritik veriyi bekliyor! Dolar için olay yaratacak 2024 uyarısı işte son rakamlar

Altın fiyatları ABD'den gelecek kritik veriyi bekliyor! Dolar için olay yaratacak 2024 uyarısı işte son rakamlar

 Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1850 lira seviyesinden işlem görüyor. Uzmanlara göre altının yılı değer kazancı ile kapatması bekleniyor. Haftanın yeni işlem gününde alış-satış rakamları ne durumda? Dolar ve Euro'da da yükseliş tam gaz devam ediyor. İşte piyasalar...

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Dün yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında 1847 liradan tamamladı.

Gram altın,çeyrek altın fiyatı

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından 1850 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 40 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 420 liradan satılıyor.

Düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, önceki kapanışının hemen altından 1978 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de makroekonomik verilerden alınan sinyallerin enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğini gösterdiğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı yılın son faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını ifade etti.

Dolar ve Euro'da son durum

Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından 29,0500'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 31,3720'den, sterlin/TL de önceki kapanışının hemen üzerinde 36,4720'den satılıyor.

İslam Memiş'ten kritik uyarı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, tv100'deki yazısının bir bölümünde şunları kaydetti:

Fed’in bugünkü kararı bizim için oldukça önemli ve tarihi bir karar olduğunu söyleyebilirim. Doları olan ne yapsın? 

Fed’i yani doların anavatanındaki gelişmeleri takip ediyoruz. Haliyle doları olanların da karar vermesi gerek.

Elinde doları olan, dolar karşısındaki enstrümanlara (euro, sterlin, altın, gümüş) parite üzerinden geçiş yapmak için köprüden önce son çıkışta. 2024’de dolardan uzak durmak gerek!

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