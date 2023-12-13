Uzmanlar açıkladı, bağışıklığı korumak için palamut ve hamsi yiyin

Havaların soğumasıyla birlikte bağışıklıkların güçlendirilmesi için Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Kenan Balcı, anne ve babaların çocuklara palamut ve hamsi yedirmesi önerisinde bulundu.

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Son günlerde hava sıcaklıklarının gittikçe düşmesi ile özellikle çocuklar arasında soğuk algınlığına bağlı hastalıklar çoğaldı. Akıllara gelen bağışıklık güçlendirme önerileri arasında balık yine ilk sıralarda yer aldı. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Kenan Balcı ailelere çocuklara bol bol balık tüketilmesi önerisinde bulundu. Omega-3 bakımından zengin olan palamut ve hamsi balığının çocuklara sevdirilmesi gerektiğini söyleyen Balcı, bağışıklıklarında bu sayede artacağını söyledi. Öte yandan tezgahlarda hamsi balığı fiyatı 50 ile 100 lira arasında değişirken palamut balığı ise tane başına 100,150, 200 lira arasında alıcısını bekliyor.

"Çocuklarımıza bol bol balık yedirelim"



Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Kenan Balcı, “Denizlerimizde maşallah her çeşit balık var. Öncelikle hamsi, istavrit, palamut bol bol çıkıyor. Bir de balıklar yağlandı. Efendim havalar çok soğuk. Havalar bir gün sıcak bir gün soğuk. Kendimiz bol bol yiyelim. Çocuklara mutlaka balık yedirelim. Balıklar doğal ilaç. İçinde katkı maddesi olmayan doğal ilaç. Balık zindelik veriyor. Öncelikle de çocuklar Omega-3 deposu. Çocuklarımıza mutlaka bol bol balık yedirelim. Balık yiyen çocuklar zinde kalır. Balık yemeyen çocuklar bu havalardan etkilenir. Onun için çocuklarımıza bol bol balık yedirelim. Çocuklarımız yeter ki balık yesinler. Cinsi hiç önemli değil. Haftada 3 defa hamsi yesinler. Neden? Çünkü vitamin deposu, Omega-3 deposu. Balık anne sütü ile eş değer dedik. Onun için sağlık için bol bol balık yesinler. Hamsinin de maşallahı var. 50 lira ile 100 lira arasında değişiyor. Lezzetli hamsi. Balıklarımızı çocuklara bir gün değil her gün tattıralım. Çocuğumuz balık sevmiyorsa çorbasının içine, salatasının içine, mutlaka balık ilave ederek, evimizde balık pişirerek çocuklarımıza bu güzel kokuyu, lezzeti hissettirelim. Yemeden kimse bu lezzeti benimsemez. Kendimiz de mutlaka yiyelim ama hassas bir zamandan geçiyoruz. Bakıyoruz ki çocuklarımız hasta. Çocuklarımıza bol bol balık yedirelim” diye konuştu.