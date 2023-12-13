BIST 7.613
DOLAR 29,05
EURO 31,38
ALTIN 1.850,71
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Antalya Devlet Opera ve Balesi "La Boheme" operasını sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi "La Boheme" operasını sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Giacomo Puccini'nin "La Boheme" operasını 16 Aralık'ta sanatseverlerle buluşturacak.

Abone ol

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, rejisör Yiğit Günsoy tarafından sahneye konulan eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Tulio Gagliardo yönetecek, başkemancılığı Fahrettin Arda üstlenecek.

Konusu 1830'lu yıllarda geçen operanın dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gülden Sayıl ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzası taşıyor.

Tek arayla sahnelenen 4 perdelik eserde, Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek, çocuk korosu ise Sinem Ulusoy tarafından çalıştırıldı.

Paris'te nakışçı bir kadın olan Mimi ile şair Rodolfo arasındaki aşk üzerine odaklanan eserde "Rodolfo"yu Burak Pektaş, "Mimi"yi Sema Çavuşoğlu, "Marcello"yu Serhat Konukman,"Musetta"yı Meriç Karataş, "Colline"yi Şafak Güç, "Schaunard"ı Yusuf Yıldız, "Benoit"i Onur Alpaslan, "Alcindoro"yu Taner Ölçen, "Parpignol"ü Cüneyt İrfan Erdoğan, "Gümrük Çavuşu" rollerini Emre Aytekin ve Yalçın Ünsal canlandıracak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 16 Aralık'ta sahnelenecek "La Boheme" operası, saat 20.00'de başlayacak.

Türkçe üst yazıyla seslendirilecek eserin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com adresinden de temin edilebiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Akif Beki 'Faruk Koca'yı yakından tanıyorum' deyip anlattı
Akif Beki 'Faruk Koca'yı yakından tanıyorum' deyip anlattı
Altın fiyatları ABD'den gelecek kritik veriyi bekliyor! Dolar için olay yaratacak 2024 uyarısı işte son rakamlar
Altın fiyatları ABD'den gelecek kritik veriyi bekliyor! Dolar için olay yaratacak 2024 uyarısı işte son rakamlar
İşte Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun motokuryeyi öldürdüğü an
İşte Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun motokuryeyi öldürdüğü an
İzmir'de 'Seçil Erzan' vakası! Muhasebeci Betül, 100 milyonluk vurgun yapıp ortadan kayboldu
İzmir'de 'Seçil Erzan' vakası! Muhasebeci Betül, 100 milyonluk vurgun yapıp ortadan kayboldu
Baykuş ve çakır cinsi yaralı kuşlar tedavi edildi
Baykuş ve çakır cinsi yaralı kuşlar tedavi edildi
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez yoğun bakımda
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez yoğun bakımda
Hababam Sınıfı’nın Dilaver’i depremde ağır hasar alan evinde hayata yeniden başladı
Hababam Sınıfı’nın Dilaver’i depremde ağır hasar alan evinde hayata yeniden başladı
Çalışma izni bulunmayan işçi çalıştıran işletmeye 393 bin lira ceza
Çalışma izni bulunmayan işçi çalıştıran işletmeye 393 bin lira ceza
Türkiye'den kaçırılan 12 yaşındaki çocuk o ülkede tecavüze uğrayıp hamile kaldı
Türkiye'den kaçırılan 12 yaşındaki çocuk o ülkede tecavüze uğrayıp hamile kaldı
İstanbul'da 35'i belirlendi! 93 milyondan fazla ceza kesildi
İstanbul'da 35'i belirlendi! 93 milyondan fazla ceza kesildi
Denizi kirleten 35 gemiye ceza yağdı!
Denizi kirleten 35 gemiye ceza yağdı!
Veterinerler kış aylarında sokak hayvanları için korunaklı yuvalar yapılması için uyardı
Veterinerler kış aylarında sokak hayvanları için korunaklı yuvalar yapılması için uyardı