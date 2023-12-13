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İran'da din adamını öldürmekle suçlanan kişi idam edildi!

İran'da din adamını öldürmekle suçlanan kişi idam edildi!

İran'ın Mazenderan eyaletinde din adamı Ayetullah Abbas Ali Süleymani'yi öldürdüğü gerekçesiyle bir kişi idam edildi.

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İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Mazenderan Başsavcılığı Halkla İlişkiler Müdürlüğünün konuya ilişkin açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, Süleymani'yi öldüren kişinin Babül Hapishanesinde sabah saatlerinde idam edildiği kaydedildi.

Süleymani, 26 Nisan'da Mazenderan eyaletine bağlı Babülser kentinde gittiği bir bankada, koruma görevlisi tarafından silahla vurularak ağır yaralanmış ve hayatını kaybetmişti.

Devrim Mahkemesinde yargılanan ismi açıklanmayan saldırgan, 12 Mayıs'ta idama mahkum edilmiş ve karar yüksek mahkeme tarafından onaylanmıştı.

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