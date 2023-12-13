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Süleymanpaşa'da yoğun sis sebebiyle trafik akışı yavaşladı

Süleymanpaşa'da yoğun sis sebebiyle trafik akışı yavaşladı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yoğun sisin etkili olmasıyla yollarda trafik akışı yavaşladı.

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Süleymanpaşa ilçe merkezi ve civarda bazı kesimlerde görülen yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle sabah saatlerinde etkisini artırmaya başlayan sis, ilerleyen saatlerde bağlantı yollarının tamamında etkili oldu. Görüş mesafesinin 30 metreye kadar azaldığı ilçede araçlar sis farlarını yakarak yavaşça ilerleyebildi. Sis sabah saatlerinde hayatı olumsuz etkilerken, sürücüler bir kaza yaşanmaması adına trafikte yavaş seyretti.

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