BIST 7.613
DOLAR 29,05
EURO 31,38
ALTIN 1.850,71
HABER /  SPOR

İşitme diliyle öğrendiği taekwondoda madalyaya doymuyor!

İşitme diliyle öğrendiği taekwondoda madalyaya doymuyor!

Kayseri'de yaşayan doğuştan duyma ve konuşma engelli Yasin Çimen, işaret diliyle öğrendiği taekwondoda başarı basamaklarını birer birer çıkıyor. Şampiyon sporcunun hedefi olimpiyat şampiyonluğu elde etmek.

Abone ol

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Yasin Çimen, 8 yıldır taekwondo sporu yapıyor. 3 kez Türkiye şampiyonluğu, 1 kez dünya beşinciliği ve 1 kez de olimpiyat üçüncülüğü yaşayan Yasin Çimen, Mart 2024'de Türkmenistan'da düzenlenecek olan İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak istiyor.

Antrenör Yavuz Sayan ve Arzu Tan Sayan eşliğinde çalışmalarını sürdüren, kardeşi Merve Çimen ile birlikte taekwondo sporunu yapan Çimen'in en büyük destekçisi de ailesi. Anne Selma Çimen ve baba Enver Çimen, oğullarının çok disiplinli çalıştığını ve şampiyonluğa inandığını söyleyerek, antrenörlerine teşekkür etti ve oğulları Yasin'in altın madalyaya ulaşacağına inandıklarını belirtti.

Antrenör Yavuz Sayan da, 24 yaşındaki şampiyon sporcunun olimpiyatlarda altın madalyaya ulaşabilecek kapasitede olduğunu ve bu yönde çalışmaların devam ettiğini belirterek, Yasin'in azminin tüm sporculara örnek olması gerektiğini dile getirdi.

Köyde ailesine yardım ediyor

Haftanın 5 günü antrenman yapan Yasin, hafta sonları ise ailesi ile birlikte köy hayatına dönerek, boş zamanlarında inekleri besliyor, tavukları yemliyor ve ahırı temizliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
110 suçtan 24 yıl 7 ay hapis cezası vardı! Firari şahıs sonunda yakalandı!
110 suçtan 24 yıl 7 ay hapis cezası vardı! Firari şahıs sonunda yakalandı!
Habersiz kürtaj yaptırdı diyerek eşini öldüren kocanın cezası belli oldu
Habersiz kürtaj yaptırdı diyerek eşini öldüren kocanın cezası belli oldu
Bilecik'te bu yıl 2 bin 650 dekar alanda 13 bin ton ceviz üretimi oldu
Bilecik'te bu yıl 2 bin 650 dekar alanda 13 bin ton ceviz üretimi oldu
İzmit Körfezi'nin dip çamurundan balata üretildi!
İzmit Körfezi'nin dip çamurundan balata üretildi!
Bilecik'te mantar toplarken kaybolan 2 kişi kurtarıldı
Bilecik'te mantar toplarken kaybolan 2 kişi kurtarıldı
Edirne yoğun sis, göz gözü görmüyor
Edirne yoğun sis, göz gözü görmüyor
Taşıt Takas sistemine artık e-Devlet'ten de ulaşılabilecek
Taşıt Takas sistemine artık e-Devlet'ten de ulaşılabilecek
Cinsel ilişki için anlaşıp evde buluştular sonrasında olanlar oldu! Papağan çalan fuhuşçuların cezasında indirim
Cinsel ilişki için anlaşıp evde buluştular sonrasında olanlar oldu! Papağan çalan fuhuşçuların cezasında indirim
İran'da din adamını öldürmekle suçlanan kişi idam edildi!
İran'da din adamını öldürmekle suçlanan kişi idam edildi!
Uzmanlar açıkladı, bağışıklığı korumak için palamut ve hamsi yiyin
Uzmanlar açıkladı, bağışıklığı korumak için palamut ve hamsi yiyin
Antalya Devlet Opera ve Balesi "La Boheme" operasını sahneleyecek
Antalya Devlet Opera ve Balesi "La Boheme" operasını sahneleyecek
Akif Beki 'Faruk Koca'yı yakından tanıyorum' deyip anlattı
Akif Beki 'Faruk Koca'yı yakından tanıyorum' deyip anlattı