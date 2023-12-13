İşitme diliyle öğrendiği taekwondoda madalyaya doymuyor!

Kayseri'de yaşayan doğuştan duyma ve konuşma engelli Yasin Çimen, işaret diliyle öğrendiği taekwondoda başarı basamaklarını birer birer çıkıyor. Şampiyon sporcunun hedefi olimpiyat şampiyonluğu elde etmek.

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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Yasin Çimen, 8 yıldır taekwondo sporu yapıyor. 3 kez Türkiye şampiyonluğu, 1 kez dünya beşinciliği ve 1 kez de olimpiyat üçüncülüğü yaşayan Yasin Çimen, Mart 2024'de Türkmenistan'da düzenlenecek olan İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak istiyor.

Antrenör Yavuz Sayan ve Arzu Tan Sayan eşliğinde çalışmalarını sürdüren, kardeşi Merve Çimen ile birlikte taekwondo sporunu yapan Çimen'in en büyük destekçisi de ailesi. Anne Selma Çimen ve baba Enver Çimen, oğullarının çok disiplinli çalıştığını ve şampiyonluğa inandığını söyleyerek, antrenörlerine teşekkür etti ve oğulları Yasin'in altın madalyaya ulaşacağına inandıklarını belirtti.

Antrenör Yavuz Sayan da, 24 yaşındaki şampiyon sporcunun olimpiyatlarda altın madalyaya ulaşabilecek kapasitede olduğunu ve bu yönde çalışmaların devam ettiğini belirterek, Yasin'in azminin tüm sporculara örnek olması gerektiğini dile getirdi.

Köyde ailesine yardım ediyor

Haftanın 5 günü antrenman yapan Yasin, hafta sonları ise ailesi ile birlikte köy hayatına dönerek, boş zamanlarında inekleri besliyor, tavukları yemliyor ve ahırı temizliyor.