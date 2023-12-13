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Konya'da 4 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı

Konya'da 4 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 4 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Ali Akkanat Kampüsündeki yükseköğrenim kurumunda öğrenim gören kız öğrenciler G.A., A.A., D.S.T. ve Z.O. akşam saatlerinde çarşı merkezinde yedikleri tantuninin ardından kaldıkları yurtta mide bulantı şikayetiyle rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesi ihbarı üzerine 4 öğrenci, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öğrencilerin akşam yemeğinde bir işyerinde yedikleri tantuninin ardından rahatsızlandıkları yönünde bilgi verdiği öğrenildi.

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