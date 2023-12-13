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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! Trafik yoğunluğu oluştu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! Trafik yoğunluğu oluştu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, 8 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

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Alınan bilgiye göre, köprünün Avrupa'dan Anadolu Yakası'na istikametinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeride düşerken olay yerine polis, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin inceleme yaptığı kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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