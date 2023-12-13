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İstanbul'un 20 ilçesinde elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 13 Aralık BEDAŞ kesinti programı

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İstanbul'un 20 ilçesinde elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 13 Aralık BEDAŞ kesinti programı

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 20 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı.

İstanbul'un 20 ilçesinde elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 13 Aralık BEDAŞ kesinti programı

BEDAŞ yayımladığı planlı kesinti programına göre, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü ve daha birçok ilçede bugün elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? 

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İstanbul'un 20 ilçesinde elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 13 Aralık BEDAŞ kesinti programı

İşte 13 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi listesi...

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İstanbul'un 20 ilçesinde elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 13 Aralık BEDAŞ kesinti programı
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İstanbul'un 20 ilçesinde elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 13 Aralık BEDAŞ kesinti programı
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