İstanbul'un 20 ilçesinde elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 13 Aralık BEDAŞ kesinti programı

BEDAŞ yayımladığı planlı kesinti programına göre, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü ve daha birçok ilçede bugün elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?