İddia: Rusya, Ukrayna savaşında askerlerinin yüzde 87'sini kaybetti!

ABD'li haber televizyonu CNN, ABD istihbaratının raporuna göre Rusya'nın, Ukrayna savaşı öncesi aktif görevde bulunan askerlerinin yüzde 87'sini kaybettiğini ileri sürdü.

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CNN'in, ABD istihbaratının Kongreye sunduğu değerlendirme raporuna dayandırdığı haberine göre Rusya, Ukrayna savaşı öncesine kıyasla askeri varlığında ciddi kayba uğradı.

Raporda, Rusya'nın savaş öncesi faal görevde bulunan askerlerin yüzde 87'sini, tanklarının ise 3'te 1'ini kaybettiği belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya 360 bin asker ile girdiği ve bunlardan sözleşmeli personel de dahil 315 bininin sahada kaybedildiğine işaret edilen raporda, 3 bin 500 tanktan 2 bin 200'ünün, 13 bin 600 piyade saldırı aracının da 4 bin 400'ünün Ukrayna'da kaybedildiği bildirildi.

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Öte yandan bu kayıplara rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırılar konusunda "kararlı" olduğu ve Ukrayna'nın Rusya'ya karşı ciddi kazanım elde edemeyeceği değerlendirmesi de raporda yer aldı.

Raporun, Ukrayna'ya yardımlar konusunda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Washington'daki temaslarından önce, 11 Aralık Pazartesi günü Kongreye sunulması dikkati çekti.