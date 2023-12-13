Konya'daki nişan skandalı! 13 yaşındaki kız nişanlandı, ailenin savunması ağızları açık bıraktı

Konya‘nın Beyşehir ilçesinde 13 yaşında nişanlandırılan C.S. ile 28 yaşındaki Ali G.’nin aileleri tepki çeken olayı skandal ifadelerle savunarak, durumun normal olduğunu söyledi. C.S.’nin babası Osman S. “Bu olay ilk kez yaşanıyormuş gibi abartıldı” derken, yengesi, “Kızımız 13 değil 14 yaşında. İri duruyor diye okula göndermek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Karaali Mahallesi’nde yaşayan Osman S., sekizinci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki kızı C.S.’yi aynı mahallede oturan ve kızından 15 yaş büyük olan Ali G. ile nişanladı. 7 Aralık’ta evde yapılan nişan merasimi ise davetliler tarafından cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada yayınlandı. Sosyal medyada yayınlanmasının ardından Türkiye’nin gündemine oturan olayın ardından 13 yaşındaki C.S., savcılık kararıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından devlet koruması altına alınıp yurda yerleştirildi.

Özrü kabahatinden büyük

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre C.S.’nin babası Osman S., kızının 14 yaşında olduğunu, kızını nişanladığı Ali G.’nin ise 25 yaşında olduğunu öne sürerek, “Kızım bir yıldır bu çocukla konuşuyor. Biz de öğrenince laf söz olmasın diye söz kestik. Yaşı gelince de evleneceklerdi. Ama sanki bu olay ilk kez yaşanıyormuş gibi abartıldı” dedi.

‘Zorla bir şey olmuş değil’

Ali G.’nin babası Fikret G. de, ‘İkisinin rızası da varmış. Bunlar zaten bir yıldır konuşuyormuş. Biz de gelip Allah’ın emriyle istedik, ailesi de verdi. Zorla bir şey olmuş değil. İfademizi de gerekli yerlere verdik’ diye konuştu.

‘Kızımız 14 yaşında, kemiği iri, 19 gibi duruyor’

13 yaşındaki C.S.’nin amcasının eşi (yengesi) Şerife G. de 13-14 yaşlarında köyde onlarca kişinin nişanlandığını öne sürerek, şunları söyledi:

“Bu köyde kaçan çok fazla var onun önüne geçmek istedik. Ablası da bir yıl önce kaçmıştı. Biz de yanlış bir şey yapmasınlar diye söz kestik. Ama insanlar abartmayı seviyor. Hem bizim kızım 13 yaşında değil 14 yaşında ve kemikleri iri, 19 gibi duruyor. Hatta iri duruyor diye biz okula göndermek istemiyoruz. Nişanlandığında da çok mutlu oldu. Çünkü nişanlısını seviyor, kimse zorla bir şey yapmadı. Zorla olsaydı niye hepimiz evde olalım. Ailelerin ifadeleri alındı serbest bırakıldı. Ama insanlar kızı yaşını küçültü, çocuğun yaşını büyüttü. Biri 14, diğeri 25 yaşında. Sosyal medyada paylaşılmasaydı hiçbir şey de olamayacaktı.”