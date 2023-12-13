Türkiye'de bir ilk! Eminönü'ne giriş paralı olacak! Sırada Kadıköy'ün paralı olması var

İstanbul'daki nüfus ve trafik yoğunluğu azaltmak için "girişler ücretli olsun" tartışması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemden bu yana devam ediyor. Bu konuda ilk adım atılıyor. Türkiye'de bir ilk olacak uygulama ile Eminönü'ne girişler paralı hale getiriliyor. Eminönü'nden sonra sıra Kadıköy'e gelecek. İşte ayrıntılar...