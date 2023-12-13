Türkiye'de bir ilk! Eminönü'ne giriş paralı olacak! Sırada Kadıköy'ün paralı olması var
İSTANBUL'a girişler ücretli olsun tartışmaları yıllardır devam edip gelirken, bir ilk gerçekleşiyor. İstanbul’un en hareketli noktalarından biri olan Eminönü’ne girişler ücretli olacak. Uygulamanın ikinci adresinin ise Kadıköy olması planlanıyor.
İstanbul'daki nüfus ve trafik yoğunluğu azaltmak için "girişler ücretli olsun" tartışması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemden bu yana devam ediyor. Bu konuda ilk adım atılıyor. Türkiye'de bir ilk olacak uygulama ile Eminönü'ne girişler paralı hale getiriliyor. Eminönü'nden sonra sıra Kadıköy'e gelecek. İşte ayrıntılar...
İstanbul’un trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefleyen, insan ve çevre odaklı “İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı”nın (SKUP) tanıtımı yapıldı. Planın hayata geçirilmesiyle kentte “zirve saatte” trafik yoğunluğunun 2030 yılında yüzde 10,1 azaltılması öngörülüyor. Ayrıca, trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla uygulanacak “Tıkanıklık fiyatlandırması” ile de özel otomobil kullanıcıları belli bir bölgeye giriş karşılığında ücret ödeyecek. Sistemin pilot uygulaması, Tarihi Yarımada’da (Eminönü) hayata geçirilecek.
İmamoğlu, Bakanlık ile toplantı yaptı
Milliyet’ten Gülden Çoktan’ın haberine göre, SKUP tanıtım toplantısına Avrupa Birliği Türkiye Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Aykan katıldı. İmamoğlu, hazırlanan planın, Türkiye’nin ilk sürdürülebilir kentsel ulaşım planı olduğunu aktardı. İmamoğlu planın, kentin merkez bölgelerinde otomobil kullanımını, hava kirliliğini azaltacak düşük salım bölgelerini, deniz ulaşım ağını geliştirecek düzenlemeleri, otobüs öncelikli şerit uygulamalarını kapsadığını kaydetti.
İkinci adres Kadıköy olacak
Ulaşım Planı kapsamında projelerin hayata geçmesiyle “zirve saatte” toplam otomobil sayısının, kilometrede 2030 yılında yüzde 10,1 ve 2040 yılında ise yüzde 12,8 azalma sağlayacağı tahmin ediliyor. Düşük karbona geçiş teması altında kentin ulaşım sisteminin çevre dostu hale gelmesi ve ulaşımdan kaynaklanan sera gazı salımlarını azaltmaya yönelik önerilen projelerden biri de Düşük Salım Bölgeleri (DSB) uygulaması.