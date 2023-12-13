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Tıra çarpıp şarampole devrildi: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!

Tıra çarpıp şarampole devrildi: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!

Afyonkarahisar'da tıra çarptıktan sonra şarampole devrilen otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, kazada 1 kişi de yaralandı.

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Kaza, İscehisar ilçesi Çalışlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K, (23) idaresindeki 71 AV 676 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil önce U.K'nin kullandığı 03 ADA 047 plakalı tırın dorsesine çarptı ardından şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki B.G, (26) yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, sürücü H.K., hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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