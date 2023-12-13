Kış uykusuna yatamayan ayı havadan görüntülendi

Zonguldak'ta kış uykusuna yatamayan ayı dron ile havadan görüntülendi.

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Devrek ilçesinde dron pilotu Muhammed Kalmaoğlu sonbahardan kışa dönen ormanları havadan görüntülemek isterken kış uykusuna yatamayan ayıyı fark etti. Pınarönü köyü Gölağı mevkisinde çektiği görüntülerde ayının yiyecek aradığını fark eden Kalmaogluo anları saniye saniye görüntüledi. Dron görüntülerine yansıyan bozayı dronun kendisini görüntülediğini fark edince bir süre olduğu yerde bekleyişini sürdürdü. Ayı ardından hızla kaçarak bölgeden uzaklaştı.