Kamu bankası personelinden 100 milyon dolarlık vurgun: Futbolcular kadar ünlü olmadıkları için...

KADIKÖY'de bir kamu bankasında çalışan personel yaklaşık 200 kişiyi 100 milyon dolar dolandırdı. Mağdurlar, Anadolu Adliyesi’nde bir araya geldi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Avukat Abdullah Bişaroğlu, “Futbolcular kadar ünlü olmayabilirler ama bu insanlar futbolculardan çok daha fazla para kaptırdılar” dedi.

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Kadıköy’de bulunan bir kamu bankası personeli Ümit G., 2017 yılında yüksek kar vaadi ile yaklaşık 200 kişi 100 milyon dolar dolandırdığı iddia edildi. 5 yıl sonra dolandırıldığını fark eden mağdurlar 2022 yılında Ümit G.'den şikayetçi oldu. Şikayetler üzerine savcılıkta ifade veren Ümit G. serbest bırakıldı. Suç duyurusunda bulunmayan diğer mağdurlar ise dün Anadolu Adliyesi’ne giderek Ümit G.'den şikayetçi oldu. Mağdur avukatı Abdullah Bişaroğlu, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Futbolcular kadar ünlü olmadıkları için dosyalarında hiçbir ilerleme kaydedilmiyor”

Avukat Abdullah Bişaroğlu, “Bugün burada dolandırılan vekillerimiz için suç duyurusunda bulunmak amacıyla bir araya geldik. Ümit G. isimli bir şahıs bir kamu bankasına çalışıyor. Bu şahıs yüksek kar vaadi ile etrafındaki bütün insanlarda çeşitli miktarlarda paralar toplayarak bütün bu insanlara yüksek kar vaadinde bulundu. Akabinde de bu paraları alarak ortalıktan kayboldu. Müşteriler, 2022 tarihinde şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu. Kamuoyunu meşgul eden futbolcular kadar belki de ünlü olmadıkları için dosyalarında hiçbir ilerleme kaydedilmiyor. Savcılığa yöneltilen ısrar dilekçelerine rağmen savcılık tarafından bu dosyada herhangi bir işlem yapılmıyor. Ümit G., 4 Ağustos 2022 tarihinde ifadesi alındıktan sonra adliyeden hiçbir tedbir alınmadan serbest bırakılmış ve müştekilerin hiçbirisi bu şahsa ulaşabilmiş değil. Şahıs hakkında devam eden beş tane soruşturma dosyası var hepsi bugün bu dosyada birleştirilmiş durumda. Suç duyurusunda bulunmayan müştekiler var. Bugün onlar için ayrıca suç duyurusunda bulunacağız. Bu şahıs hakkında adli işlemlerin ivedilikle ve usule uygun bir şekilde yapılması gerektiği inancı taşıyoruz” dedi.

“100 milyon doların üzerinde”

Bişaroğlu, “100 milyon doların üzerinde bir paranın Ümit G. isimli şahsa havale edildiğini biliyoruz. Bu havalelerin altın gönderme, Euro gönderme, elden para verme şeklinde olduğunu biliyoruz. Başta küçük bir miktar aldıktan sonra yüzde 4 oranında kar vaat ediyor. Akabinde bu paranın arttırılması şartıyla kar marjı yüzde 5’e, yüzde 6’ya ve yüzde 7’ye çıkarılıyor. Böylece insanların daha çok para getirilmesi sağlanıyor. Banka içerisinde bir para alışverişi en azından arkanızda gördüğünüz müştekiler çerçevesinde yok. Biz bu tarz işlemlerin bankadan habersiz ve bankadaki müdürlerden habersiz yapılmasını mümkün görmüyoruz. Futbolcular kadar ünlü olmayabilirler ama bu insanlar futbolculardan çok daha fazla para kaptırdılar ve futbolculardan çok daha fazla sayıdalar, 200 kişiden bahsediyoruz” dedi.

Öte yandan, henüz bilinmeyen bir nedenle bahse konu olan banka şubesinin kapalı olduğu ve tabeladaki harflerin sökülmüş olduğu görüldü.