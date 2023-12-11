Seçil Erzan'ın kaç parası var? Cezaevinde kaç lira harcıyor? Neden Türkiye'den kaçmadı?
Futbol dünyasını milyonlarca dolar dolandırmakla suçlanan Denizank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın avukatı Nazlı Nadide Karaaslan'dan dikkat çeken açıklamalar. Cezaevinde sürekli ağlayan Seçil Erzan, haftada 2 bin lira harcıyormuş. Annesi, bakıcı parası ödenmediği için bir gece yarısı benzinliğe atılmış? Türkiye'den de korkak olduğu için kaçmamış...
Aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu 40’ı aşkın kişiden yüksek faiz vaadiyle para toplayan Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan’ın avukatı Nazlı Nadide Karaaslan, cezaevindeki Seçil Erzan'ın durumunu ve paraları ne yaptığını anlattı. Cezaevinde haftalık 2 bin lira harcayan Seçil Ezan'ın parası yakanda bitecekmiş. Avukatı Seçil Erzan için neden "korkak bir kız" dedi? İşte cevapları...
■ Erzan’da ne kadar para kaldı?
İnanmayacaksınız. Gerçekten beş kuruş para yok. Herkes diyor ki “Bir yere gömmüştür.” Gömmüşse büyük hayalkırıklığı yaşayacağım. Annesinin 7.500 TL’lik emekli maaşını, imzasını taklit ederek, kullandığı krediye bloke ettirmiş. Annesi engelli, imza atabilecek durumda değil.
■ Ödemiş mi?
Taksitler devam ederken tutuklanıyor. Annesi bir kuruş emekli maaşı alamıyor tutuklandığından beri.
■ Evde 67.000 TL çıktı ya...…
O, annesinin bakıcısının iki aylık maaşı. Parası ödenemediği için kadın gitti. Bayram öncesi annesini benzin istasyonuna bıraktılar. Köydeki yaşlı teyzesiyle konuştuk. Şimdi o bakıyor.