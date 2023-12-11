Seçil Erzan'ın kaç parası var? Cezaevinde kaç lira harcıyor? Neden Türkiye'den kaçmadı?

Aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu 40’ı aşkın kişiden yüksek faiz vaadiyle para toplayan Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan’ın avukatı Nazlı Nadide Karaaslan, cezaevindeki Seçil Erzan'ın durumunu ve paraları ne yaptığını anlattı. Cezaevinde haftalık 2 bin lira harcayan Seçil Ezan'ın parası yakanda bitecekmiş. Avukatı Seçil Erzan için neden "korkak bir kız" dedi? İşte cevapları...