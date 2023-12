Avrupa Konutları markasının sahibi Artaş Holding’in, AVM, rezidans, ticari üniteler, satışa hazır konut projeleri ve devam eden konut projeleri olmak üzere, düzenli kira getirili ve çeşitlendirilmiş bir portföye sahip olan iştiraki Avrupakent GYO'nun halka arzında talep toplama başladı.

Abone ol

Avrupakent GYO'nun halka arzı, AVPGY kodu ile Ak Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından 15 Aralık'a kadar gerçekleştirilecek. Avrupakent GYO'nun hisse fiyatı ise 55,08 TL olarak belirlendi.

Halka arz edilecek hisselerin yüzde 78,5'i yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde 20’si yurt içi kurumsal yatırımcıya, yüzde 1,5'i ise grup çalışanlarına ayrılırken, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 5,5 milyar TL olması bekleniyor.

Şirketin halka arzı nedeniyle düzenlenen toplantıda konuşan Artaş Holding ve Avrupakent GYO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Avrupakent GYO’nun yaklaşık 20 milyar TL değerinde çeşitlendirilmiş bir portföye sahip olduğunu belirterek, şirketin portföyüne değer katacak tüm potansiyelleri değerlendirmeye devam edeceklerini, büyümelerini ivmelendirerek yatırımcıların da ortak olacağı karlılıklarını daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini söyledi.

"Avrupakent GYO’nun hiçbir finansal borcu bulunmuyor"

Süleyman Çetinsaya, Artaş Holding olarak gayrimenkul, perakende, turizm ve sanayi sektörlerinde yaklaşık yarım yüzyıllık bir geçmişe sahip olduklarını ifade ederek, "Yolculuğumuza, bulunduğumuz her sektörde lider, en karlı ve her zaman yatırımcısına en çok kazandıran şirket olma kararlılığıyla devam ediyoruz." dedi.

Köklü geçmişlerinden aldıkları güçle, Avrupakent GYO markalarıyla 2010 yılında "farklı bir GYO" olmak için yola çıktıklarını aktaran Çetinsaya, şunları kaydetti:

"Projelerimiz her zaman, yükseldikleri bölgelere değer kazandıran imza işler oldu. Bugün Avrupakent GYO olarak, 2022'de 2,4 milyar TL, 2023'ün ilk yarısında 1 milyar TL'nin üzerinde ciro üreten bir şirketiz. Avrupakent GYO’nun hiçbir finansal borcu bulunmuyor. Esas sözleşmemizde dağıtılabilir karımızın yüzde 50'sini her yıl temettü olarak dağıtmayı taahhüt ediyoruz. Avrupakent GYO olarak, her geçen gün büyütmekte olduğumuz portföyümüz ile yatırımcılarımıza dağıtacağımız temettü miktarını da artırmayı hedefliyoruz."

Şirketin yüzde 99’un üzerinde doluluk oranlarına sahip Forum Trabzon, ArenaPark ve ArmoniPark AVM, toplam 638 yatak kapasiteli TEM Radisson Residences ve Mövenpick Living Çamlıvadi, Artaş İnşaat kalitesiyle hayata geçen projelerin ticari alanları ile çeşitlendirilmiş geniş bir portföye sahip olduğunu anlatan Çetinsaya, şirketin portföyünde konut ve ticari ünite olarak Avrupa Konutları Çamlıvadi, Şişli projesi, Feza Park Villaları ve Demir Life projesinin yer aldığını kaydetti.

"Net karımız 2022’de 7,4 milyar TL’ye ulaştı"

Avrupakent GYO Yönetim Kurulu Başkanı Çetinsaya, Avrupakent GYO’nun gelirlerinin başlıca konut ve ofis satış gelirleri, AVM kira gelirleri, ortak alan gelirleri ve otel gelirlerinden oluştuğunu bildirdi.

Çetinsaya, şirketin net satışlarının 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 1.332'lik bir artış göstererek 2,4 milyar TL'ye ulaştığını belirterek, "Net satışlar, 30 Haziran 2023'te sona eren 6 aylık ara dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 372,6'lık bir artış ile 1,1 milyar TL’ye yükseldi. Net karımız 2022’de yine bir önceki yıla göre yaklaşık 7 kat artarak 7,4 milyar TL’ye ulaştı. 30 Haziran 2023'te sona eren 6 aylık ara dönemde ise bir önceki aynı döneme oranla yüzde 18,6'lık artış ile 3,5 milyar TL oldu." ifadelerini kullandı.

Halka arz ile Avrupakent GYO’nun kurumsallığının daha da güçlendirilmesini istediklerini anlatan Çetinsaya, temel hedeflerine ilişkin şöyle konuştu:

"Sürdürülebilir büyümemize katkı sağlarken, yeni fon girişinin sağlanması ile finansman imkanlarını çeşitlendireceğiz. Aynı zamanda şirketimize değer katacak yatırımların fonlanmasını hedefliyoruz. Bunlarla birlikte şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim, daima benimsediğimiz ilkelerimizdendi. Halka arz sonrasında da bu ilkeye bağlılığımızın daha da kuvvetleneceğine inanıyorum."

"Yatırımcıların da ortak olacağı karlılığımızı ileriye taşımayı hedefliyoruz"

şirketin portföyüne değer katacak tüm potansiyelleri her zaman değerlendirdiklerini belirten Çetinsaya, “Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin yüzde 20’lik kısmını Şişli Projesi’nin finansmanında, yüzde 80’ini ise yatırım finansmanında kullanmayı hedefliyoruz." dedi.

Çetinsaya, "Ülkemizin dört bir yanında, geleceğine inandığımız, konut inşaatına yönelik arsa alımı, ticari nitelikli kira getirisine sahip dükkan ve AVM yatırımı, kiraya verilebilecek nitelikte otel ve turizm binaları başta olmak üzere kiralanabilir ticari ünite ve turizm yatırımlarının finansmanında değerlendireceğiz. Şişli projesi kapsamında ise 17 adedi dükkan ve 102 adedi konut olmak üzere toplam 119 adet bağımsız bölüm Artaş İnşaat tarafından inşa edilecek. Şişli projemiz ve yeni yatırımlarımızla beraber büyümemizi ivmelendirmeyi planlıyoruz. Böylece yatırımcıların da ortak olacağı karlılığımızı daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

"Yılda 3 kez temettü dağıtma şartımızı şirket statüsünde belirttik"

Süleyman Çetinsaya, halka arza ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupakent GYO'nun diğer GYO'lardan farklı olarak esas sözleşmelerinde dağıtılabilir karlarının yüzde 50'sini her yıl temettü olarak dağıtmayı taahhüt ettiklerini söyledi.

Gelirlerini yatırımcılar ile buluşturmak istediklerini ifade eden Çetinsaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gayrimenkul yatırım ortaklığının en önemli özelliği halka kazandırmaktır. Yılda 3 kez temettü dağıtma şartımızı şirket statüsünde belirttik. Şirketimizin borcu zaten yok. Bu anlamda borçsuz bir şirketi halka açıyoruz. içerisinde mal varlıkları ile yaklaşık 1.200'e yakın bağımsız bölüm ve kontrat içeren bir şirketiz. İleriye dönük, tamamen kira gelirleriyle bu gayrimenkul yatırım ortaklığını daha da büyütmek ve portföyü geliştirmek istiyoruz."