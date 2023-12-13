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Erzurum'da bir çocuğu öldürdüğü gerekçesiyle aranıyordu! Kırıkkale'de yakalandı!

Erzurum'da bir çocuğu öldürdüğü gerekçesiyle aranıyordu! Kırıkkale'de yakalandı!

Erzurum'da bir çocuğu öldürdüğü gerekçesiyle 30 yıl 7,5 ay hapse mahkum edilen kişi Kırıkkale'de yakalandı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, Balışeyh İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışma kapsamında, 2 yıl 11 ay 6 gündür firari olan S.A'nın (52) Balışeyh ilçesi Kırlangıç köyüne geleceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda firari hükümlüyü köyde yakaladı.

Erzurum'da "Çocuğu veya beden ve ruh sağlığı bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçundan hakkında 30 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen S.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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