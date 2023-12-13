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Denizli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Denizli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Denizli’de yolun karşısına geçmek istediği esnada otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

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Kaza, Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolun karşısına geçmek isteyen kadına araç çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu henüz kimliği belli olmayan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından hayatını kaybeden kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazaya karışan araç sürücüsü ve kazada hayatını kaybeden kadının kimliği araştırılıyor.

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