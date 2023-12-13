Kanada'da "intihar kiti" satan kişi 2'nci dereceden cinayetle suçlanıyor

KANADA'da "intihar kiti" (zehirli kimyasal madde) satan Kanadalı şef Kenneth Law'ın (57), 14 kişinin ölümü nedeniyle "2'nci dereceden cinayet"ten suçlandığı bildirildi.

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BBC'nin haberine göre, York Bölge Polisi'nden müfettiş Simon James, Law'ın Ontario'da 14 kişinin ölümüne yol açmakla suçlandığını kaydetti.

James, söz konusu 14 kişinin intiharına yardım ettiği ve ölümüne yol açtığı gerekçesiyle Law'ın 28 ayrı suçtan yargılanacağını belirtti. Kanada hukukuna göre, Law, 2'nci dereceden cinayet suçlamaları nedeniyle ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Law'ın 160'ı Kanada'daki adreslere olmak üzerine 40 ülkeye yaklaşık 1200 paket "intihar kiti" gönderdiği ifade ediliyor.

Hakkında 28 suçlama bulunan Law, mayısta, Ontario'da 16-36 yaş aralığındaki pek çok kişinin ölümüne sebep olmaktan gözaltına alınmıştı.

İngiltere Ulusal Suç Teşkilatı (NCA) ise Law'ın ülkede 272 adrese söz konusu paketleri gönderdiği ve satın alan 90 kişinin hayatını kaybettiğini iddia ederken bu kişilerin ölümüne "intihar kitleri"nin yol açıp açmadığı ise henüz teyit edilemedi.