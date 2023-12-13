BIST 7.620
DOLAR 29,06
EURO 31,35
ALTIN 1.852,74
HABER /  DÜNYA

Kanada'da "intihar kiti" satan kişi 2'nci dereceden cinayetle suçlanıyor

Kanada'da "intihar kiti" satan kişi 2'nci dereceden cinayetle suçlanıyor

KANADA'da "intihar kiti" (zehirli kimyasal madde) satan Kanadalı şef Kenneth Law'ın (57), 14 kişinin ölümü nedeniyle "2'nci dereceden cinayet"ten suçlandığı bildirildi.

Abone ol

BBC'nin haberine göre, York Bölge Polisi'nden müfettiş Simon James, Law'ın Ontario'da 14 kişinin ölümüne yol açmakla suçlandığını kaydetti.

James, söz konusu 14 kişinin intiharına yardım ettiği ve ölümüne yol açtığı gerekçesiyle Law'ın 28 ayrı suçtan yargılanacağını belirtti. Kanada hukukuna göre, Law, 2'nci dereceden cinayet suçlamaları nedeniyle ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Law'ın 160'ı Kanada'daki adreslere olmak üzerine 40 ülkeye yaklaşık 1200 paket "intihar kiti" gönderdiği ifade ediliyor.

Hakkında 28 suçlama bulunan Law, mayısta, Ontario'da 16-36 yaş aralığındaki pek çok kişinin ölümüne sebep olmaktan gözaltına alınmıştı.

İngiltere Ulusal Suç Teşkilatı (NCA) ise Law'ın ülkede 272 adrese söz konusu paketleri gönderdiği ve satın alan 90 kişinin hayatını kaybettiğini iddia ederken bu kişilerin ölümüne "intihar kitleri"nin yol açıp açmadığı ise henüz teyit edilemedi.

ÖNCEKİ HABERLER
TSYD'den açıklama: Amigoluk yapan gazetecilere akreditasyon yok!
TSYD'den açıklama: Amigoluk yapan gazetecilere akreditasyon yok!
Eskişehir'de sokaktaki sonbahar manzarası mest etti
Eskişehir'de sokaktaki sonbahar manzarası mest etti
Ankara kulisi! Erdoğan kapıları kapatıp Ankara teşkilatına sordu! Mansur Yavaş'ın karşısına kim aday olsun!
Ankara kulisi! Erdoğan kapıları kapatıp Ankara teşkilatına sordu! Mansur Yavaş'ın karşısına kim aday olsun!
Antalya'da 16 ruhsatsız tabanca ele geçirildi!
Antalya'da 16 ruhsatsız tabanca ele geçirildi!
Elazığ'da 2 kamyon çarpıştı! Sürücüler ağır yaralandı
Elazığ'da 2 kamyon çarpıştı! Sürücüler ağır yaralandı
Denizli'de bir öğretmen evinin çatısında ölü bulundu!
Denizli'de bir öğretmen evinin çatısında ölü bulundu!
FIFA Hakem Komitesi Başkanı Collina'dan Halil Umut Meler'e destek
FIFA Hakem Komitesi Başkanı Collina'dan Halil Umut Meler'e destek
Erzurum'da bir çocuğu öldürdüğü gerekçesiyle aranıyordu! Kırıkkale'de yakalandı!
Erzurum'da bir çocuğu öldürdüğü gerekçesiyle aranıyordu! Kırıkkale'de yakalandı!
Kış uykusuna yatamayan ayı havadan görüntülendi
Kış uykusuna yatamayan ayı havadan görüntülendi
Kamu bankası personelinden 100 milyon dolarlık vurgun: Futbolcular kadar ünlü olmadıkları için...
Kamu bankası personelinden 100 milyon dolarlık vurgun: Futbolcular kadar ünlü olmadıkları için...
Avrupakent GYO'nun halka arzında talep toplama başladı
Avrupakent GYO'nun halka arzında talep toplama başladı
Van Gölü Ekspresi kış sezonunun ilk seferine başladı
Van Gölü Ekspresi kış sezonunun ilk seferine başladı