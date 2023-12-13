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TSYD'den açıklama: Amigoluk yapan gazetecilere akreditasyon yok!

TSYD'den açıklama: Amigoluk yapan gazetecilere akreditasyon yok!

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nden (TSYD) yapılan açıklamada, "Kulüplerin avukatlığına soyunmuş gibi konuşan, bir bakıma amigoluk yapan spor medyası üyeleri tespit edilecek olup spor müsabakalarına belli süre akredite edilmeyecektir" denildi.

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TSYD'den basın mensuplarını ilgilendiren bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Üyelerimizin dikkatine. Bundan böyle TV'lerde, radyolarda, sosyal medyada, internet sitelerinde, Youtube kanallarında kulüplerin avukatlığına soyunmuş gibi konuşan, bir bakıma amigoluk yapan spor medyası üyeleri tespit edilecek olup spor müsabakalarına belli süre akredite edilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

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