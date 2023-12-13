Eskişehir'de sokaktaki sonbahar manzarası mest etti

Eskişehir’deki bir ara sokakta oluşan sonbahar manzarası güzel görüntüler oluşturuyor.

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Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi DSİ Sokak’ta sonbaharın son günlerinin güzelliği yaşanıyor. Diğer mevsimlerde de güzel bir görünüşe sahip olmasıyla bilinen sokak boyunca bulunan yaşlı ağaçların oluşturduğu manzara, adeta kartpostalları aratmıyor. Yeşil, sarı ve kahverengi renklerinin mükemmel bir şekilde harmanladığı göze çarparken, sokaktan geçen vatandaşlar cep telefonu kameraları ile manzaranın fotoğraflarını sık sık çekiyor.