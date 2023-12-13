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Sosyal medyadan taciz iddiası! 'Özür dileyeceğim' diyerek eve çağırdı, hem dayak yedi hem oynadı

Sosyal medyadan taciz iddiası! 'Özür dileyeceğim' diyerek eve çağırdı, hem dayak yedi hem oynadı

Adana’da 1’i kadın 4 kişi, sosyal medyadan kadınları taciz ettiğini öne sürdükleri şahsı bir eve çağırıp kadın elbisesi giydirerek hem dövdü hem de oynattı. Aynı zamanda şahıslar bu anları görüntüleyerek sosyal medyadan paylaştı.

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Edinilen bilgiye göre olay, 1 ay önce merkez Çukurova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet D. (24) sosyal medya üzerinden Berna K. isimli kadını taciz edip genç kadınla küfürleşti. Bunun üzerine Berna K., Ahmet D.’yi ‘Senden özür dileyeceğim gel buluşalım’ diyerek bir eve çağırdı.

Berna K.’ye güvenen Ahmet D., eve gittiğinde genç kadının yanı sıra akrabaları H.Y. ve ismini bilmediği 2 erkek şahısla karşılaştı. Ahmet D.’yi önce döven 3 şahıs, ardından gence kadın iç çamaşırı giydirip fotoğrafını çekti. Bununla da yetinmeyen şahıslar, Ahmet D.’ye kadın elbisesi giydirip oynatarak bu anları da saniye saniye cep telefonuna kaydetti.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Ahmet D. polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

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