CHP'nin TRT şikayeti RTÜK'ten döndü: Bu karar haklılığımızı ortadan kaldırmaz

CHP'li Burhanettin Bulut, TRT Haber'i RTÜK'e şikayet etmişti. RTÜK, başvuruyu "usul hatası" olduğu gerekçesiyle reddetti. Bulut, kararla ilgili "Başvurumuz usul hatası gerekçesiyle reddedildi. Ancak bu başvurumuzun reddi, haklılığını ortadan kaldırmaz" açıklaması yaptı.

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CHP'nin medya ve halkla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TRT Haber'i RTÜK'e şikayet etmişti. Bulut, TRT Haber'de yayınlanan CHP lideri Özgür Özel ile Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin olarak yapılan haberin TRT Haber yöneticilerinin görüş ve duygularını yansıtmadığını belirterek, RTÜK'ten yaptırım talep etmişti.

RTÜK, Bulut'un başvurusunu inceledi. Ancak başvuruda, başvurunun CHP Genel Başkan Merkezi'nce mi yoksa Burhanettin Bulut tarafından mı yapıldığı açıkça belirtilmediği için başvuru usul hatası gerekçesiyle reddetti

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Başvuru dilekçesi incelendiğinde, söz konusu dilekçenin şahsınızca oluşturulduğu görülmüş olup, mezkur başvurunun CHP Genel Merkezi'nce yapılan kurumsal nitelikli bir başvuru mu yoksa şahsınız tarafından gerçekleştirilen bireysel nitelikli bir başvuru mu olduğu konusunda tereddüt hasıl olduğundan, söz konusu şikayetiniz ile ilgili herhangi bir işlem yapılamamıştır" denildi.

Şahin, başvurunun izah edilen hususlara uygun olarak yapılması durumunda şikayete konu yayının Üst Kurul uzmanlarınca inceleneceğini de sözlerine ekledi.

Bulut, RTÜK kararını "haklı bir karar" olarak değerlendirdi. Bulut yaptığı açıklamaya "Başvurumuz usul hatası gerekçesiyle reddedildi. Ancak bu başvurumuzun reddi, haklılığını ortadan kaldırmaz. Yeniden başvurumuzu yapacağız" notunu düştü.