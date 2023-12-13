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Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine devrildi

Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine devrildi

Bolu'da kontrolden çıkan otomobil bir evin bahçesine devrildi.

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Kaza, İzzet Baysal Mahallesi Kanal Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kanal Yolu’nda seyreden B.K. idaresindeki 14 AAZ 800 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, bir evin bahçesine devrildi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü B.K.’nin olay yerinde kontrol amaçlı ilk müdahalesi yapıldı. Bahçeye devrilen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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