BIST 7.620
DOLAR 29,06
EURO 31,35
ALTIN 1.852,74
HABER /  GÜNCEL

Köpeklerden korkarak kaçmak isteyen öğrenci düşerek yaralandı

Köpeklerden korkarak kaçmak isteyen öğrenci düşerek yaralandı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde sürü halindeki köpeklerden kaçmak isterken düşen öğrenci yaralandı.

Abone ol

Olay, Devrekani ilçesi İsmailbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehit Teğmen Cemal Tepeli Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde eğitim gören M.H.A., okula gitmek isterken sokak köpekleri ile karşılaştı. Köpeklerden korkarak kaçmaya çalışan lise öğrencisi, dengesini kaybederek düştü. Düşme sebebiyle yaralanan öğrenci, Devrekani İlçe Devlet Hastanesine götürülerek tedavi edildi. M.H.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
ÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak
ÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak
Pekin’de şiddeetli kar yağışı etkili oldu, okullar kapatıldı
Pekin’de şiddeetli kar yağışı etkili oldu, okullar kapatıldı
Pendik'te babasıyla tartışan kişi evini ateşe verdi
Pendik'te babasıyla tartışan kişi evini ateşe verdi
Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı
Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı
Beşiktaş'ta kadro şoku! 7 oyuncu olmayacak
Beşiktaş'ta kadro şoku! 7 oyuncu olmayacak
Liselerde "temel hukuk bilgisi" müfredata alındı
Liselerde "temel hukuk bilgisi" müfredata alındı
Antalya'da ikamet izni bulunan yabancı sayısı açıklandı bir önceki yıla göre ciddi düştü
Antalya'da ikamet izni bulunan yabancı sayısı açıklandı bir önceki yıla göre ciddi düştü
Galaxy S24 Ultra’nın kamera ayrıntıları netleşti
Galaxy S24 Ultra’nın kamera ayrıntıları netleşti
Yaralanan motosikletlinin olay yerinde evine götürmek için aldığı ekmekler kaldı
Yaralanan motosikletlinin olay yerinde evine götürmek için aldığı ekmekler kaldı
Cildiye profesörü uyuz hastalığına karşı uyardı: Kıyafet denerken bulaşabilir
Cildiye profesörü uyuz hastalığına karşı uyardı: Kıyafet denerken bulaşabilir
Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine devrildi
Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine devrildi
İş adamı Tekin Uğurlu cinayeti davasında karar çıktı!
İş adamı Tekin Uğurlu cinayeti davasında karar çıktı!