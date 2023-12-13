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Pekin’de şiddeetli kar yağışı etkili oldu, okullar kapatıldı

Pekin’de şiddeetli kar yağışı etkili oldu, okullar kapatıldı

Çin’in başkenti Pekin’de etkili olan kar yağışı nedeniyle tren seferleri askıya alındı, okullar kapatılarak uzaktan eğitime geçildi.

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Çin’in kuzeyini etkisi altına alan soğuk hava dalgası hayatı olumsuz etkiledi. Bu hafta ikinci kez batıdan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giren başkent Pekin’deki ilk ve orta okullar ile kreşler uzaktan eğitime geçti. Pekin Meteoroloji Gözlemevi’nden yapılan açıklamada, kentte cumartesi gününe kadar yoğun kar yağışı görülmesinin beklendiği belirtildi. Kentte soğuk hava için mavi alarm tipi için ise turuncu alarm verilirken, araçlarıyla yola çıkacak sürücülerden tedbirli olmaları istendi. Yaklaşık 22 milyon nüfusa sahip Pekin’de özel şirketlere de çalışanlarına esnek çalışma koşulları ve saatleri sunma tavsiyesinde bulunuldu.

Pekin’in batı ve kuzey kesimindeki dağlık bölgelerde yer alan turistik alanlar da ziyarete kapatıldı. Kar yağışı, başkentten ülkenin farklı noktalarına yapılan tren seferlerinin de aksamasına neden oldu. Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı’ndaki uçuşların ise normal şekilde sürdüğü kaydedildi. Acil durumlara müdahale edilmesi ve trafiğin aksamaması için 6 binin üzerinde personelin görevlendirildiği Pekin’de sıcaklıkların önümüzdeki hafta sonu eksi 18 dereceye kadar düşebileceği bildirildi.

Sıcaklıklar 14 derece düşecek

Öte yandan, soğuk hava dalgasının etkisiyle Çin’in orta ve doğu kesimlerinde de sıcaklıkların 14 dereceden fazla düşeceği tahmin ediliyor. Ülkedeki toplam kar yağışının son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkacağı tahmin edilirken, meteoroloji birimleri yerel yönetimlerden yağışlara karşı tedbir almalarını istedi.

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