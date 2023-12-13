ÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak

Binlerce Açık Öğretim Lisesi öğrencisinin gündeminde AÖL sınav giriş belgesi sorgulama işlemleri yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; 1.dönem Açık lise sınav tarihleri belli olurken söz konusu sınav esnasında adayların giriş belgelerini yanlarında bulundurması gerekiyor. Peki; Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte MEB Açık Lise 1.Dönem AÖL sınav giriş belgesi sorgulama!

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Binlerce Açık Öğretim Lisesi öğrencisinin gündeminde AÖL sınav giriş belgesi sorgulama işlemleri yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; 1.dönem Açık lise sınav tarihleri belli olurken söz konusu sınav esnasında adayların giriş belgelerini yanlarında bulundurması gerekiyor. Peki; Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte MEB Açık Lise 1.Dönem AÖL sınav giriş belgesi sorgulama!





Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav duyurusu yayınlandı. Buna göre, AÖL sınav giriş yerleri Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile kurumun internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgeleri alınabilecek. Peki; Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte MEB Açık Lise 1.Dönem AÖL sınav giriş belgesi sorgulama!

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile

- Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

- Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

Açık öğretim lisesi sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Buna göre sınavlar 3 oturum halinde Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecek. AÖL sınav takviminde yer alan 1. dönem sınav oturum bilgileri ise şöyle:

1 Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00,

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00.





Açık Öğretim Lisesi sınavlarının uygulanış şekliyle ilgili olarak bu sene Milli Eğitim Bakanlığı yeni düzenlemeye gitti. Buna göre AÖL sınavları online (çevrimiçi) olarak değil, yüz yüze yapılacak.