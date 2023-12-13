BIST 7.612
DOLAR 29,06
EURO 31,35
ALTIN 1.852,84
HABER /  GÜNCEL

Avukatı anlattı: 'Dilan Polat'ın ruh hali iyi değil, hep aynı cümleyi tekrarlıyor'

Avukatı anlattı: 'Dilan Polat'ın ruh hali iyi değil, hep aynı cümleyi tekrarlıyor'

Engin ve Dilan Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kara, günlerdir cezaevinde bulunan Dilan Polat'ın ruh halinin iyi olmadığını söyledi.

Abone ol

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Engin ve Dilan Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya, Haberler.com'dan Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı.

5 Kasım'dan beri tutuklu olan Dilan Polat hakkında konuşan Kaya, "Ruh halini sağlıklı bulmuyorum" dedi.

"Dilan Polat oğlunun sözlerini sayıklayıp ağlıyor"

Çiftin MASAK raporuna göre gelirlerinin yüzde 90'ını internet üzerindeki satışlardan elde ettiğini söyleyen Kaya, "Kara para ve bahis suçuna dahil delil elde edilmedi. Vergiyi az ödemek için faturaları yüksek, satışları az gösteriyorlardı. Vergi suçu ağırlıklı olduğu için örgüt suçlaması da olmuyor" dedi. 

Dilan Polat'ın ruh halinden bahseden Kaya, "Ben gittiğimde hep ağlıyor. Sohbet ediyoruz ama oğlunu sayıklayıp ağlıyor. Oğlunun ona söylediği cümleleri tekrarlıyor hep. Ben ruh halini çok sağlıklı bulmuyorum. Engin ile telefonla görüşüyor ara sıra" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kullanılmış makyaj süngerlerinde cilt sağlığını tehdit eden bakteriler var!
Kullanılmış makyaj süngerlerinde cilt sağlığını tehdit eden bakteriler var!
Jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu tırda uyuşturucu ele geçirildi
Jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu tırda uyuşturucu ele geçirildi
Kassam Tugayları: Gazze'nin güneyinde 10 İsrail tankı ve askeri aracını hedef aldık
Kassam Tugayları: Gazze'nin güneyinde 10 İsrail tankı ve askeri aracını hedef aldık
Köpeklerden korkarak kaçmak isteyen öğrenci düşerek yaralandı
Köpeklerden korkarak kaçmak isteyen öğrenci düşerek yaralandı
ÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak
ÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak
Pekin’de şiddeetli kar yağışı etkili oldu, okullar kapatıldı
Pekin’de şiddeetli kar yağışı etkili oldu, okullar kapatıldı
Pendik'te babasıyla tartışan kişi evini ateşe verdi
Pendik'te babasıyla tartışan kişi evini ateşe verdi
Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı
Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı
Beşiktaş'ta kadro şoku! 7 oyuncu olmayacak
Beşiktaş'ta kadro şoku! 7 oyuncu olmayacak
Liselerde "temel hukuk bilgisi" müfredata alındı
Liselerde "temel hukuk bilgisi" müfredata alındı
Antalya'da ikamet izni bulunan yabancı sayısı açıklandı bir önceki yıla göre ciddi düştü
Antalya'da ikamet izni bulunan yabancı sayısı açıklandı bir önceki yıla göre ciddi düştü
Galaxy S24 Ultra’nın kamera ayrıntıları netleşti
Galaxy S24 Ultra’nın kamera ayrıntıları netleşti