Halil Umut Meler'e saldırı sonrası ligler ertelenmişti TFF Başkanı Büyükekşi liglerin başlayacağı tarihi açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısından sonra süresiz ertelenen liglerin 19 Aralık'ta başlayacağını duyurdu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısı sonrası alınan kararları açıkladı.

Yönetim kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Büyükekşi, daha önce süresiz ertelediklerini açıkladıkları tüm liglerin 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacağını duyurdu.

Cezalar yarın açıklanacak

Büyükekşi hakeme saldırıyla ilgili cezaların yarın açıklanacağını sporda şiddet yasasısının değişeceğini sözlerine ekledi.

"Mevcut cezalara ek olarak ilave yaptırımlar getirmeyi planlıyoruz"

Büyükekşi, toplantıda şunları söyledi:

"Halil Umut Meler bizim için sadece hakem değil, uluslararası arenada gurur duyduğumuz bir hakemimiz. İyi bir aile babası ve iyi bir insan. Bugün konuşacağımız hiçbir şey hakemimiz tekmelenirken çekilen fotoğraftan daha fazla birşey söyleyemez.

11 Aralık pazartesi akşamı oynanan Ankaragücü - Rizespor maçının ardından yaşananlar kabul edilemez. Saha içinde ya da saha dışında yaşanabilecek benzeri bir olaya sıfır tolerans göstereceğimizi, hakemlerimize yapılacak hiçbir saldırıya hiçbir zaman izin vermeyeceğimiz hatırlatır aldığımız kararları bilginize sunmak istiyoruz.

İlk andan itibaren yakından ilgilenen ve talimatlar veren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunmak istiyorum. Olayla ilgili hızlı bir şekilde harekete geçen bakanlarımıza teşekkür etmek istiyorum.

Reformlar yaparak bütün konulara müdahil olmaya başladık. İlk göreve geldiğimiz gün nasıl tek vücut olduysak bugün de kısır tartılmaları bir kenera bırakıp tek vücut olma zamanı. Yüce Türk adaleti gereğini yapmıştır, yapmaya devam edecektir. PFDK yarın gereğini yaparak perşembe günü de kararını açıklayacaktır.

Devre arasında gerekli değişiklikleri yapma kararı aldık. Mevcut cezalara ek olarak ilave yaptırımlar getirmeyi planlıyoruz. RTÜK ile yaptığımız iş birliği de artarak devam edecektir. Bugün aldığımız kararla 19 Aralık salı günü tüm ligler yeniden başlayacaktır."

Halil Umut Meler hakemliği bırakıyor mu?

Büyükekşi, Halil Umut Meler'in düdüğünü asma iddilarıyla ilgili olarak, başarılı hakemin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yapmasını beklediklerini ifade ederek, "Böyle birşey söz konusu değil" diye konuştu.