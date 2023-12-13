İŞKUR açıkladı: İşverenlerin en çok eleman aradığı meslekler

İŞKUR, Türkiye'de işverenlerin en çok eleman aradığı meslekleri açıkladı. Açıklanan verilere göre, işverenler en çok özel güvenlik görevlisi, satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı, garson ve konfeksiyon işçisi talep etti.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre 2023 yılı Ekim ayı'nda işsizlik oranı yüzde 8,5'e geriledi.

İşverenlerin en çok işçi talebinde bulunduğu meslekler, özel güvenlik görevlisi, satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı, garson, konfeksiyon işçisi, reyon görevlisi, makineci (dikiş), elle yapılan diğer imalatla ilgili işçiler, market elemanı ve gıda alanında perakende satış elemanı olarak sıralandı.

Kasım ayında 53 bin 204'ü erkek, 34 bin 237'si kadın, ülke genelinde 87 bin 441 kişi işe yerleştirildi.

İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) verilerine göre işverenler, kurumdan en çok özel güvenlik görevlisi, satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı, garson ve konfeksiyon işçisi talep etti.

1 Ocak'tan kasım sonuna kadar geçen dönemde İŞKUR aracılığıyla 1 milyon 98 bin 771 kişi işe yerleştirildi.

2022'nin Kasım ayında 3 milyon 132 bin 788 olan İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı, bu yılın kasım ayında yüzde 24 geriledi.