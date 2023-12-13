Karşıdan karşıya geçmek isteyen 8 yaşındaki çocuğa çarpmıştı! O sürücü meğer...

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde karşıya geçmek isteyen 8 yaşındaki çocuğa çarpan gencin ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

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Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen M.Ç.’ye (8) otomobil çarptı. Kazada yaralanan küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili İnebolu İlçe Emniyet Müdürleri ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, M.Ç.'ye çarpan şahsın 18 yaşındaki R.E.K. olduğu tespit edildi. Kaza sonrasında sürücünün kendisi olduğunu iddia eden R.E.K.'nin babası M.K.'nin ifadesinde oğlunun ehliyeti olmadığı için korktuklarını ve bu sebeple sürücünün kendisi olduğunu söylediği öğrenildi.

Ehliyeti olmadığı öğrenilen R.E.K. ile babası M.K. hakkında İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Baba ve oğlu işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.