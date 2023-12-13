BIST 7.633
DOLAR 29,05
EURO 31,37
ALTIN 1.850,89
HABER /  MAGAZİN

Zeynep Bastık, eski kocası ve yeni sevgilisiyle parti yaptı! "Aştık biz bunları" dedi, sosyal medyada tepki yağdı

Zeynep Bastık, eski kocası ve yeni sevgilisiyle parti yaptı! "Aştık biz bunları" dedi, sosyal medyada tepki yağdı

Şarkıcı Zeynep Bastık dün akşam menajerliğini yapmaya devam eden eski eşi Tolga Akış ve yeni sevgilisiyle bir mekanda eğlenerek ''Yıl olmuş 2024 biz o kafalarda değiliz aştık bunları'' dedi. Bastık'ın sözleri binlerce kullanıcının tepkisini çekti.

Abone ol

2021 yılında nikah masasına oturan Zeynep Bastık ve menajeri Tolga Akış, evliliklerinin 1. senesi dolmadan boşanma kararı aldı. Geçtiğimiz sene tek celsede boşanan çift, yeni aşklara yelken açtı. Akış'ın dün akşam verdiği partiye yeni sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile giden Bastık'ın "Yıl olmuş 2024 biz o kafalarda değiliz aştık bunları" demesi tepkilerin hedefi oldu.

Zeynep Bastık Arnavutköy'de bir mekanda arkadaşları ile yeni yılı kutladı. Mekan önünde Muhabir Online muhabiriyle sohbet ederek yeni projelerinden bahseden Bastık, sevgilisi ve eski eşi ile yan yana olması sorulunca "Yıl olmuş 2024 biz o kafalarda değiliz aştık bunları" karşılığını verdi. Şarkıcının sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bastık için "Bu kadar modern olmak istemiyorum" ve "Mezhep genişliği" yorumları yapıldı.

İşte Zeynep Bastık'ın sözleri için yapılan yorumlar...

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Orçun İynemli'nin eşi ifadesini değiştirdi! "Eşim evde uyuşturucu yetiştirip satıyor" demişti...
Foto Galeri Orçun İynemli'nin eşi ifadesini değiştirdi! "Eşim evde uyuşturucu yetiştirip satıyor" demişti... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İBB'nin "Visit İstanbul" internet portalı tanıtıldı
İBB'nin "Visit İstanbul" internet portalı tanıtıldı
Dağılcak Tabiat Parkı'nda asırlık çınarlar görsel şölen oluşturdu
Dağılcak Tabiat Parkı'nda asırlık çınarlar görsel şölen oluşturdu
Arkadaşı tarafından öldürülen çocuk toprağa verildi
Arkadaşı tarafından öldürülen çocuk toprağa verildi
Çocuklar oyunlardaki saldırgan karakterleri taklit ediyor!
Çocuklar oyunlardaki saldırgan karakterleri taklit ediyor!
Karşıdan karşıya geçmek isteyen 8 yaşındaki çocuğa çarpmıştı! O sürücü meğer...
Karşıdan karşıya geçmek isteyen 8 yaşındaki çocuğa çarpmıştı! O sürücü meğer...
Lüks araç seyir halinde alev alıp yandı!
Lüks araç seyir halinde alev alıp yandı!
Çankırı'da 113 suç kaydı bulunan kişi yakalandı
Çankırı'da 113 suç kaydı bulunan kişi yakalandı
Taşıt-takas sisteminde yeni dönem
Taşıt-takas sisteminde yeni dönem
Tekirdağ merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı
Tekirdağ merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı
Seyir halindeyken alev alan lüks cip küle döndü
Seyir halindeyken alev alan lüks cip küle döndü
İŞKUR açıkladı: İşverenlerin en çok eleman aradığı meslekler
İŞKUR açıkladı: İşverenlerin en çok eleman aradığı meslekler
Antalya'da ikamet izni bulunan 125 bin yabancı yaşıyor!
Antalya'da ikamet izni bulunan 125 bin yabancı yaşıyor!