Zeynep Bastık, eski kocası ve yeni sevgilisiyle parti yaptı! "Aştık biz bunları" dedi, sosyal medyada tepki yağdı

Şarkıcı Zeynep Bastık dün akşam menajerliğini yapmaya devam eden eski eşi Tolga Akış ve yeni sevgilisiyle bir mekanda eğlenerek ''Yıl olmuş 2024 biz o kafalarda değiliz aştık bunları'' dedi. Bastık'ın sözleri binlerce kullanıcının tepkisini çekti.

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2021 yılında nikah masasına oturan Zeynep Bastık ve menajeri Tolga Akış, evliliklerinin 1. senesi dolmadan boşanma kararı aldı. Geçtiğimiz sene tek celsede boşanan çift, yeni aşklara yelken açtı. Akış'ın dün akşam verdiği partiye yeni sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile giden Bastık'ın "Yıl olmuş 2024 biz o kafalarda değiliz aştık bunları" demesi tepkilerin hedefi oldu.

Zeynep Bastık Arnavutköy'de bir mekanda arkadaşları ile yeni yılı kutladı. Mekan önünde Muhabir Online muhabiriyle sohbet ederek yeni projelerinden bahseden Bastık, sevgilisi ve eski eşi ile yan yana olması sorulunca "Yıl olmuş 2024 biz o kafalarda değiliz aştık bunları" karşılığını verdi. Şarkıcının sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bastık için "Bu kadar modern olmak istemiyorum" ve "Mezhep genişliği" yorumları yapıldı.

İşte Zeynep Bastık'ın sözleri için yapılan yorumlar...