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AK Partili vekilden Şeyh Said çıkışı: 'Suç duyurusunda bulunacağız!'

AK Partili vekilden Şeyh Said çıkışı: 'Suç duyurusunda bulunacağız!'

Diyarbakır'da yeni yapılan yola 'Şeyh Said Bulvarı' adı verilmesiyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Son olarak AK Partili Milletvekili Abdurrahim Fırat, Şeyh Said'e hakaret edenler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

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Diyarbakır'da yapılan bir bulvara Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Şeyh Said' isminin verilmesi siyasetin gündeminde tartışmaları beraberinde getirdi. Meseleyle ilgili son bir açıklama da Şeyh Said'in torunu AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat'tan geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fırat şunları kaydetti:

"Bazı terbiyesiz ve ahlaksız zevatların Şeyh Said Efendi hakkında sarf ettiği beyanlar hakkında TCK hükümlerine göre hakaret oluşturan sözler nedeniyle suç duyurusunda bulunacağımızı ve Şeyh Said Efendinin sahipsiz olmadığı kamuoyuna beyan ederim."

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