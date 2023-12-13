Kenevir ürünlerine yurt içi ve yurt dışından yoğun talep var

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan 'Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi’nde kadınlar tarafından kenevir ipinden üretilen ürünler yurt içi ve yurt dışından yoğun talep görüyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında ‘Türkiye'nin kenevir ekim merkezi’ olarak ilan ettiği Vezirköprü ilçesinde yetişen kenevirler fabrikalarda iplik haline getiriliyor. İplikler, kadınların istihdamına katkı sunmak ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el ürünlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi’nde işleniyor.

Kenevir ve ipek dokumacılığı üzerine eğitim almalarının ardından atölyede çalışmaya başlayan kadınlar, kenevir ipini önce kumaşa ardından da ceketten gömleğe, elbiseden pantolona birçok ürüne dönüştürüyor. Kenevirden üretilen kıyafetler ile diğer ürünler organik olması ve dayanıklılığı nedeniyle birçok kişi tarafından tercih ediliyor.

"Kentin tarımına ve ekonomisine katkı sağlayacak"

Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi ile kenevirden yapılan tekstil ürünlerinin üretiminin artırılmasına katkı sunmak istediklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Kenevir kentimiz için çok önemli bir tarım ürünü. Kurduğumuz atölye ile bir yandan kenevirden daha fazla ürün üretilmesini sağlarken bir yandan da kadın istihdamına destek oluyoruz. Tamamen kadınlardan oluşan bir ekip bu ürünleri üretiyor. Güzel bir çalışmayla çok başarılı ürünler ortaya çıkarılıyor. Yoğun bir talebin olduğunu da görüyoruz. Bu ilgi bizleri çok memnun ediyor. Kenevir üretiminin artması ve daha fazla ürün üretilmesi şehrimizin tarımına, ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bu amaçla bu alandaki çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz” diye konuştu.

"Yurt içi ve yurt dışından yoğun talep"

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi Sorumlusu Şermin Erdem, “Atölyemiz kadın istihdamına katkı sunmak ve unutulmaya yüz tutmuş değerleri yaşatmak amacıyla kuruldu. Burada bulunan kadınlarımız hem ekonomik, hem sosyal, hem de kültürel anlamda kendilerine katkı sağlıyor. Kadınlarımız tarafından tamamen el dokuma tekniğiyle ürünler elde üretiyoruz. Tamamen beden dostu olan, hiçbir kimyasal barındırmayan organik kumaşlar kullanıyoruz. Bay-bayan kıyafetleri ceketten pantolona elbiseden çeyizlik ürünlere kadar aklınıza gelebilecek her ürünü 22 tezgah ve 19 personelle burada üretiyoruz. Ürettiğimiz ürünlerimizi Saathane Meydanı’ndaki satış mağazamızda satışa çıkarıyoruz. Talepler yurt içi ve yurt dışından çok yoğun ve güzel, bizler de çok memnunuz” şeklinde konuştu.