BIST 7.643
DOLAR 29,05
EURO 31,36
ALTIN 1.850,74
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Giresun Limanı'nda konteyner taşımacılığı başladı!

Giresun Limanı'nda konteyner taşımacılığı başladı!

Yaklaşık 2 milyon dolarlık kedi maması, maden ve rafine yağ ürününün bulunduğu konteynerlerin yüklendiği gemi, Giresun'dan Tekirdağ Limanı'na gitmek üzere yola çıktı.

Abone ol

Vali Fatih Mehmet Serdengeçti, limanı ziyaret etti, konteyner taşımacılığına ilişkin bilgi aldı.

Serdengeçti, AA muhabirine, Giresun Limanı'nın son dönemde ithalat ve ihracatta yoğun trafiğin yaşandığı limanlardan biri olduğunu söyledi.

Bu trafiğin konteyner taşımacılığıyla daha da hızlanacağını belirten Serdengeçti, "Bu konteyner faaliyetinin hem ülkemiz hem bölge hem de Giresun ekonomimize önemli katkısı olacaktır. Bunu son derece önemsiyorum. İnşallah daha da gelişmesini temenni ediyorum. Hayırlı olsun." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Azerbaycan 2 askerine karşılık 32 Ermeni askerini serbest bıraktı!
Azerbaycan 2 askerine karşılık 32 Ermeni askerini serbest bıraktı!
OPEC'in petrol üretimi kasımda günlük 57 bin varil azaldı!
OPEC'in petrol üretimi kasımda günlük 57 bin varil azaldı!
Anne ve kızı öldürülüp uçuruma atıldı! Muğla'daki vahşette yeni gelişme
Anne ve kızı öldürülüp uçuruma atıldı! Muğla'daki vahşette yeni gelişme
500 kiloluk mandaya çarpan otomobil hurdaya döndü!
500 kiloluk mandaya çarpan otomobil hurdaya döndü!
İsrail soykırımının şok kanıtları! Okula sığınan Gazzeli kadın ve çocuklar böyle infaz edildi! İşte o görüntüler...
İsrail soykırımının şok kanıtları! Okula sığınan Gazzeli kadın ve çocuklar böyle infaz edildi! İşte o görüntüler...
Ülkeye "yasa dışı" giriş yapan 27 kişi Kayseri'de yakalandı!
Ülkeye "yasa dışı" giriş yapan 27 kişi Kayseri'de yakalandı!
Tesla 2 milyondan fazla aracı geri çağıracak! Güncelleme yapılacak işte o modeller...
Tesla 2 milyondan fazla aracı geri çağıracak! Güncelleme yapılacak işte o modeller...
Batı ve İsrail, Filistin devleti kurmayı planlamıyor!
Batı ve İsrail, Filistin devleti kurmayı planlamıyor!
Kenevir ürünlerine yurt içi ve yurt dışından yoğun talep var
Kenevir ürünlerine yurt içi ve yurt dışından yoğun talep var
Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 15 kilogram eroin ile geçirildi!
Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 15 kilogram eroin ile geçirildi!
Öğrenciler şakalaştı, veliler kavga etti
Öğrenciler şakalaştı, veliler kavga etti
AK Partili vekilden Şeyh Said çıkışı: 'Suç duyurusunda bulunacağız!'
AK Partili vekilden Şeyh Said çıkışı: 'Suç duyurusunda bulunacağız!'