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Bıçakla öldürülen 12 yaşındaki çocuk toprağa verildi!

Bıçakla öldürülen 12 yaşındaki çocuk toprağa verildi!

Kayseri'de bir inşaatın çatısında bıçakla öldürülmüş halde bulunan 12 yaşındaki S.D'nin cenazesi defnedildi.

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Kayseri Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan S.D'nin cenazesi, Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından S.D'nin cenazesi, Ambar Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan, aynı okulda eğitim gören S.D. ile şüpheli T.Ş'nin dün sabah tartıştığı, öğle arası okuldan olayın yaşandığı inşaata gittikleri öğrenildi.

Bu arada olayın ardından T.Ş. ve S.D'nin eğitim gördüğü okulda psikologlar, diğer öğrencilere psikolojik destek verdi.

Olay

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'ta 6 katlı inşaatın çatı katından ses gelmesi üzerine olay yerine giden ekipler, S.D'yi bıçakla öldürülmüş halde bulmuştu. Cinayeti işlediği iddia edilen T.Ş, ailesinin ihbarıyla gözaltına alınmış, diğer şüpheli Ş.K. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanmıştı.

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