BIST 7.633
DOLAR 29,05
EURO 31,37
ALTIN 1.850,89
HABER /  SEÇİM

Kulis haber! Fatih Erbakan, İstanbul ve Ankara'da destek için iki şehri istedi! İşte Erbakan'ın istediği şehirler

Kulis haber! Fatih Erbakan, İstanbul ve Ankara'da destek için iki şehri istedi! İşte Erbakan'ın istediği şehirler

31 Mart 204 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler yaklaştıkça aday belirleme çalışmaları ve ittifak görüşmeleri hızlandı. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan arasında gerçekleşen seçim işbirliği görüşmesiyle ilgili kulisler hareketlendi. Fatih Erbakan, Ankara ve İstanbul'da destek için Erdoğan'dan bakın ne istemiş?

Abone ol

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti Genel Merkezi'nde dün bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul, Ankara ve İzmir için destek istediği ancak Erbakan'ın bu destek için bir şart sunduğu iddia edildi.

Bir büyükşehiri bize verirseniz...

NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu'nun aktardığı kulis bilgilerine göre Erbakan, yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir için 'bir şartla' destek verebileceklerini belirtti. Erbakan'ın AK Parti'nin Yeniden Refah Partisi'ne büyükşehirlerden birinde destek vermesi halinde konuyu parti yönetimine aktaracağını söylediği iddia edildi.

Erbakan Bursa ve Malatya'yı işaret etti

Kulislere düşen bilgilere göre Erbakan'ın AK Parti'den oy potansiyellerinin yüksek olduğu Bursa ve Malatya gibi illere işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatih Erbakan'a nasıl bir cevap verdiği merak ediliyor. 

ÖNCEKİ HABERLER
Belediyenin çelik kasasını çalan şüpheli tutuklandı
Belediyenin çelik kasasını çalan şüpheli tutuklandı
Bursa'da kayıp Melike bulundu: Ailesine teslim edildi
Bursa'da kayıp Melike bulundu: Ailesine teslim edildi
Eski eşinin yüzüne tiner atıp bıçaklamakla suçlanan kadın ceza aldı!
Eski eşinin yüzüne tiner atıp bıçaklamakla suçlanan kadın ceza aldı!
Almanya'da bütçe krizi aşılıyor! Koalisyon ortakları anlaşmaya vardı
Almanya'da bütçe krizi aşılıyor! Koalisyon ortakları anlaşmaya vardı
Somali Cumhurbaşkanının oğlu ölümüne neden olmuştu! Motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi ifade verdi
Somali Cumhurbaşkanının oğlu ölümüne neden olmuştu! Motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi ifade verdi
Bursa Yenişehir’de 22 köy doğalgaza kavuştu
Bursa Yenişehir’de 22 köy doğalgaza kavuştu
ABD istihbarat raporu: Ukrayna savaşında 315 bin Rus askeri öldü ya da yaralandı
ABD istihbarat raporu: Ukrayna savaşında 315 bin Rus askeri öldü ya da yaralandı
Bıçakla öldürülen 12 yaşındaki çocuk toprağa verildi!
Bıçakla öldürülen 12 yaşındaki çocuk toprağa verildi!
Amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürmüştü, müebbet hapis cezası verildi!
Amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürmüştü, müebbet hapis cezası verildi!
Papa Franciscus "Gazze'de acil ateşkes" çağrısını yineledi
Papa Franciscus "Gazze'de acil ateşkes" çağrısını yineledi
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı taburcu oldu!
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı taburcu oldu!
Niğde'de 5 milyon 400 bin dolu makaron ele geçirildi!
Niğde'de 5 milyon 400 bin dolu makaron ele geçirildi!