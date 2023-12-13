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Somali Cumhurbaşkanının oğlu ölümüne neden olmuştu! Motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi ifade verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Somali Cumhurbaşkanının oğlu ölümüne neden olmuştu! Motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi ifade verdi

Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un kullandığı otomobilin çarparak ölümüne neden olduğu motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer, soruşturma kapsamında müşteki sıfatıyla ifade verdi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında ifadesine başvurulan Öznur Göçer, kaza tespit tutanağında eşini "kusurlu" gösteren polis memurları ile kazanın ardından olayla ilgilenen nöbetçi cumhuriyet savcısından şikayetçi olduğunu belirtti.

Göçer, kazadan sonra eşinin yoğun bakımda 6 gün kaldıktan sonra vefat ettiğini anlatarak, araç sürücüsü Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'dan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Ne olmuştu?

Avrasya Tüneli'nin Aksaray çıkışında 30 Kasım'da meydana gelen kazada ağır yaralanan motokurye Yunus Emre Göçer, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Zanlının kusur durumu için savcılıkça istenen bilirkişi raporunda, araç sürücüsünün "asli kusurlu" olduğu tespiti yer almıştı.

Raporda ifadesine yer verilen şüpheli ise Göçer'in kullandığı motosikletle bir anda sinyal vermeden frene basıp sağa dönüş yaptığını, kendisinin de frene bastığını ancak duramayıp motosiklete çarptığını belirtmişti.

Soruşturma kapsamında, araç sürücüsü Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Öte yandan savcılık, kazaya ilişkin ilk kusur tespiti yaparak araç sürücüsü hakkında "kusursuzluk raporu" veren polisler ve sosyal medyada yer alan polis memurlarının Göçer'in eşini arayarak intihar ettiğini söylediği iddiasına ilişkin de resen soruşturma başlatmıştı.

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