Bursa Yenişehir’de 22 köy doğalgaza kavuştu

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı köylerde çalışmalar devam ederken 22 köy doğalgazla tanıştı. Köylerde parke taşı çalışmaları halen devam ediyor.

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Yenişehir Belediyesi tarafından 61 köyde alt yapı ve üst yapıda önemli çalışmalar vatandaşın hizmetine sunuldu. Karasıl ve Subaşı köylerinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Karasıl köyümüzde İlk olarak 2021 yılında doğalgaz çalışmalarına başlandı. Şu anda ilçemizde 22 mahallemizde doğalgaz kullanılmaktadır. BUSKİ ve Büyükşehir tarafından köylerimizin alt yapısı yapıldı. Karasıl köyünde 8 bin metre kare civarında parke taşı yapılıyor. Vatandaşımız çalışmalardan memnun. Şu an da Türkiye’de çoğu ilçede doğalgaz yokken Yenişehir’de 22 kırsal mahallemizde doğalgaz var. Yapılan hizmetler köylerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.