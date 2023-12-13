İstanbul'da Ahmet Fikret Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin temeli atıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan şeylerden birinin meslek lisesi olduğunu belirterek, "Meslek lisesi mezunlarının özellikle piyasada daha kolay iş bulduğunu, kendi ayakları üzerinde durduğunu, eskilerin tabiriyle altın bilezikleri olduğunu görüyoruz, biliyoruz." dedi.

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İstanbul Valisi Gül, Evyap tarafından merhum Ahmet Fikret Evyap adına Tuzla'da inşa edilecek mesleki ve teknik Anadolu lisesi, atölyeleri ve spor salonunun temel atma törenine katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan törende konuşan Gül, Evyap fabrikasını gezdiklerini, Türkiye ve dünya çapında bir marka oluşturulduğunu gördüklerini anlattı.

Ahmet Fikret Evyap'ın sosyal sorumluluk, hayır, hasenat ve zekat verme konusunda hassasiyetleri olduğunu ifade eden Gül, "Şu an Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan şey meslek lisesi. Meslek lisesi mezunlarının piyasada daha kolay iş bulduğunu, ayakları üzerinde durduğunu, eskilerin tabiriyle altın bilezikleri olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Bu proje sadece usulen yapılmış bir proje değil. Öncelikle teklif aileden geldi, bu çok kıymetli. Onun ötesinde meslek lisesi olması çok kıymetli. Meslek lisesinin yanında, ihtiyaç olan atölyeleri planlamaları çok kıymetli. Tuzla'nın, İstanbul'un önemli bir ihtiyacını inşallah kapatmış olacak." diye konuştu.

"Babamın Türk sanayisi adına üzüldüğü olaylardan biri ara eleman eksikliğiydi"

Evyap İcra Kurulu Başkanı Mehmed Evyap, babası Ahmet Fikret Evyap'ın şirketlerinin uzun süre liderliğini yürüttüğünü, bugüne gelmesinde çok büyük katkılar sunduğunu söyledi.

Babasının "sabunculuk mesleğinin duayeni" olarak tarif edildiğini aktaran Evyap, 60 yılı sanayicilikle geçen babasının Türk sanayisi adına üzüldüğü olaylardan birinin ara eleman eksikliği olduğunu belirtti.

Evyap, "Bu mesleki teknik Anadolu lisesinin odaklanma alanlarından bir tanesi de kimya bölümü olacak. Onun adının, isteğine uygun şekilde bir mesleki teknik Anadolu lisesinde yaşayacak olması da beni ve bütün ailemizi ayrıca çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Sosyal sorumluluk projelerini yapmalarının aile düsturu olduğunu kaydeden Evyap, aile büyüklerinin hayır işi yapmaları tavsiyesinde bulunduğunu, yıllardır bu anlayışla çalıştıklarını anlattı.

Evyap, şirketlerinin 1927 yılında kurulduğunu ifade ederek, "İnşallah 3-4 sene sonra 100. yılımızı yaşayacağız. Hem bugün yapımı başlamış olan Ahmet Fikret Evyap Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ni hem de Erzurum'da inşaatı sürmekte olan Mehmet Rıfat Evyap Fen Lisesini tamamlamış, üzerine daha fazlasına da girişmiş, soyunmuş olarak 100. yılımızı idrak etmek istiyoruz." diye konuştu.

Törende konuşmaların ardından butona basılarak okulun temeli atıldı.

Temel atma törenine, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Tuzla'da 32 derslikli olarak inşa edilecek Ahmet Fikret Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile atölyeleri ve spor salonunun, yaklaşık 350 milyon liraya mal olması öngörülüyor.